Microsoft a finalement lancé Windows Recall, une fonctionnalité pensée pour aider les utilisateurs à retrouver des informations passées, certes. Mais son mode de fonctionnement – capturer des captures d'écran de votre activité toutes les quelques secondes – a rapidement fait grincer des dents. Un véritable cauchemar pour la vie privée, selon de nombreux experts. Mots de passe, e-mails, informations sensibles... tout pourrait potentiellement être exposé. Brave, le défenseur de la vie privée ne souhaite pas voir l'outil compromettre ses efforts, et bloque donc tout simplement la fonction de Windows 11.

Qu'est-ce que Windows Recall et pourquoi suscite-t-il la controverse ?

Windows Recall, c'est un peu la mémoire photographique de votre PC. Il enregistre en continu ce qui s'affiche à l'écran, puis analyse ces instantanés. Le but ? Vous permettre de rechercher, via un langage naturel, n'importe quel élément précédemment vu. Mais voilà, dans les faits, l'outil pose de sérieuses questions de sécurité et de respect de la vie privée des utilisateurs.

Microsoft a tenté de rassurer, notamment en n'activant pas Recall par défaut (il faut l'activer manuellement) d'une part, puis en renforçant la sécurité des données via Windows Hello. Pourtant, les craintes persistent. L'idée qu'un tel outil puisse potentiellement exposer des informations confidentielles, des dossiers de santé aux données financières, continue de soulever de sérieuses interrogations sur la sécurité des données.

Comment Brave s'y prend-il pour bloquer cette fonction ?

Brave Software, l'éditeur du navigateur, a tranché. Sa version 1.81 bloquera par défaut la capture des fenêtres Brave par Windows Recall. Une décision forte, motivée par la philosophie "privacy-first" du navigateur. Comment ? Brave utilise l'API SetInputScope de Microsoft. Il configure toutes ses fenêtres comme "IS_PRIVATE".

En clair : il indique à Windows que ce contenu ne doit ni être capturé ni être indexé par Recall. Une astuce technique, inspirée d'ailleurs par l'application de messagerie chiffrée Signal, qui avait déjà mis en place un blocage similaire. Brave insiste : il est vital que votre historique de navigation ne finisse pas accidentellement dans une base de données persistante, un terrain propice aux abus, notamment dans des situations très sensibles. La modification est déjà active dans les versions Nightly et sera déployée dans les versions stables prochainement. Néanmoins, il restera possible de réactiver Recall dans Brave via les paramètres du navigateur.

Quel est l'enjeu de cette confrontation pour la confidentialité en ligne ?

La prise de position de Brave est pile dans l'idée de fond qui anime le navigateur depuis son lancement. Elle pointe du doigt la tension entre les fonctionnalités d'intelligence artificielle toujours plus intrusives et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Shivan Kaul Sahib, vice-président de la confidentialité chez Brave, est catégorique : Recall est "antithétique" aux objectifs d'un navigateur axé sur la confidentialité. L'intégration d'agents IA, dotés de permissions étendues et d'une soif insatiable de données, représente un risque majeur. Cela pourrait briser la barrière entre applications et systèmes d'exploitation. La méthode de Brave est jugée supérieure à celle de Signal, car elle bloque spécifiquement Recall sans affecter les logiciels d'accessibilité, comme les lecteurs d'écran. Cette fonctionnalité déployée par Brave garantit au navigateur d'assurer pleinement la protection des utilisateurs. C'est une bataille pour la vie privée numérique, et Brave a choisi son camp. Il reste à voir comment Microsoft réagira, notamment face à Copilot Vision, une extension de Recall qui enverra les captures vers les serveurs de Microsoft.

