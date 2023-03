Au bout du compte, c'est bel et bien la fin de BreachForums (ou Breached). Suite à l'arrestation par le FBI d'un individu suspecté d'être Pompompurin et le principal administrateur de cette plateforme, un autre administrateur Baphomet avait pris la relève. Il avait évoqué une migration en cours en début de semaine.

Dans un ultime message sur le canal Telegram de BreachForums et également partagé sur son site, Baphomet explique qu'il a finalement décidé de fermer Breached et décrète la mort de cette communauté. Elle fédérait des cybercriminels et des hackers black hat plus ou moins expérimentés.

Possible infiltration du FBI

Baphomet justifie sa décision par la découverte d'une connexion suspecte sur l'un des serveurs de l'infrastructure de BreachForums. " Je ne peux pas confirmer que le forum est sûr. " De manière non exhaustive, il évoque les configurations, le code source ou des informations sur les utilisateurs.

Sous la houlette de Pompompurin, BreachForums avait pris la succession de RaidForums après son démantèlement en 2022. Manifestement, il y a désormais une forte suspicion d'infiltration de BreachForums par les forces de l'ordre.

Place de marché anglophone pour des fuites de données, BreachForums a hébergé des bases de données volées de près d'un millier d'entreprises et sites web. Celles-ci pouvaient contenir des informations personnelles, des identifiants et des adresses email.

Ils iront ailleurs...

Baphomet n'a pas l'intention de raccrocher et laisse entendre qu'il pourrait se rapprocher d'administrateurs de forums concurrents à BreachForums. Il souhaiterait travailler avec certains d'entre eux sur une nouvelle communauté qui profiterait des " meilleures fonctionnalités de Breached, tout en réduisant les surfaces d'attaque. "

Avec la fermeture de BreachForums, des cybercriminels seront sans doute tentés de se rendre sur des forums du même acabit, mais bien plus confidentiels sur le Dark Web.