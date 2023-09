Fin août et après plusieurs signalements d'utilisateurs de Windows 10 et Windows 11, Microsoft a confirmé l'affichage d'un BSOD (Blue Screen of Death) accompagné d'un messager d'erreur Unsupported_Processor.

Le redouté écran bleu est apparu à la suite des mises à jour KB5029331 pour Windows 10 et KB5029351 pour Windows 11. En préversion et optionnelles, ces mises à jour contiennent des nouveautés et des améliorations qui seront largement déployées lors du Patch Tuesday de septembre.

Par la suite, Microsoft a écarté une erreur causée par des problèmes directement en lien avec ses mises à jour, tout en soulignant qu'elle se limite à un sous-ensemble spécifique de processeurs. En l'occurrence, une poignée de processeurs Intel Core i9 de 13e génération qui sont détaillés sur cette page.

Allez voir chez Intel...

Désormais, Microsoft aiguille vers une solution proposée par Intel et précise que le problème n'affectera pas les futures mises à jour mensuelles pour Windows.

Le groupe de Redmond ajoute que les mises à jour KB5029331 et KB5029351 ne seront pas proposées aux appareils susceptibles d'être touchés par l'erreur. " Il est recommandé de ne pas essayer de les installer manuellement sur les appareils concernés. "

Intel pointe du doigt un problème dans des mises à jour récentes du microcode et pour des processeurs de 13e génération avec architecture hybride hautes performances. Un correctif a été envoyé aux fabricants de cartes mères.

… puis allez voir chez MSI

MSI indique qu'une mise à jour du BIOS corrige le message d'erreur Unsupported_Processor à l'origine du BSOD sur les cartes mères avec des chipsets Intel série 600 et 700.

Plusieurs liens idoines sont disponibles sur cette page. Sachant que toutes les mises à jour du BIOS seront disponibles d'ici la fin du mois.

" MSI et Intel ont travaillé dur ces dernières semaines pour trouver une solution ensemble et ont trouvé la cause première du problème de BSOD qui concerne le réglage du firmware de l'architecture hybride d'Intel ", peut-on lire.