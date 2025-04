Depuis le début de cette semaine, Apple déploie la mise à jour iOS 18.4 sur iPhone. Elle est marquée par la disponibilité des fonctionnalités Apple Intelligence en France et plus globalement en Europe. Hormis les nouveaux outils d'IA, iOS 18.4 apporte des options supplémentaires pour Photos, ainsi que diverses améliorations et corrections.

Après la mise à jour iOS 18.4, des signalements d'utilisateurs pointent du doigt un étrange bug. Ils évoquent l'installation automatique et aléatoire d'applications.

Certains rapports mentionnent des applications totalement inconnues faisant leur apparition sur leur iPhone, mais une tendance qui se dégage va dans le sens d'applications précédemment installées puis supprimées qui sont en quelque sorte ressuscitées.

Des installations à (re)supprimer faute de correctif

Parmi les pistes, un lien avec l'option de téléchargement automatique d'applications achetées sur d'autres appareils Apple ne semble pas concluant. De même pour des appareils jailbreakés ou ayant installé des applications hors de l'App Store.

D'après les signalements compilés par MacRumors sur Reddit et la communauté d'assistance Apple, des applications concernées avaient été supprimées par les utilisateurs il y a des mois, voire des années jusqu'à tomber dans l'oubli. Des jeux sont particulièrement touchés.

L'étendue du bug est difficile à déterminer et Apple n'a pas communiqué à ce sujet pour le moment. Le cas échéant, ce serait un bug tout de même assez embarrassant pour le groupe de Cupertino, mais tout dépendra de l'éclaircissement des conditions pour qu'il ne manifeste.