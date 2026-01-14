SAIC-GM a officialisé le Buick Electra E7, un SUV hybride rechargeable conçu spécifiquement pour la Chine. Suite à une fuite d'informations, la marque a rapidement repris le contrôle de la communication en dévoilant ce modèle stratégique.

Il vient compléter la famille Electra et vise le cœur du marché avec une proposition qui allie performance et une autonomie XXL.

Quelle technologie se cache derrière cette autonomie record ?

Le secret de l'Electra E7 réside dans son système "True Dragon Plug-in Hybrid Pro". Cette technologie hybride combine un moteur essence 1.5L, disponible en version atmosphérique ou turbo, à un puissant moteur électrique. Le résultat est une autonomie électrique pure estimée à 210 km, largement suffisante pour les trajets quotidiens.

Mais c'est l'autonomie combinée qui impressionne : plus de 1600 km. Cette performance, record pour ce type de voiture, est rendue possible par une gestion intelligente de l'énergie et une batterie LFP (lithium-fer-phosphate), choisie pour sa durabilité et sa stabilité thermique. Buick cible ici directement l'angoisse de la panne, un frein majeur pour de nombreux acheteurs.

Qu'apporte le LiDAR à la conduite semi-autonome ?

L'Electra E7 marque une montée en gamme significative pour Buick en matière d'aides à la conduite. Pour la première fois dans ce segment, un capteur LiDAR est intégré sur le toit, juste au-dessus du pare-brise. Cette position lui offre une vue dégagée de la route.

Ce système alimente la suite d'assistance Xiaoyao Zhixing, développée avec les algorithmes d'apprentissage Momenta R6. Le LiDAR améliore drastiquement la précision de détection des obstacles, des piétons et des autres véhicules, de jour comme de nuit, renforçant la sécurité et la confiance dans les fonctions de conduite semi-autonome.

Comment le confort de conduite est-il optimisé ?

Au-delà de la motorisation, Buick a mis l'accent sur le confort, un critère essentiel sur le marché exigeant de la Chine. L'Electra E7 est équipé d'une suspension à amortissement variable continu RTD prédictive. Grâce à des capteurs, le système scanne la route 500 fois par seconde pour anticiper les imperfections comme les nids-de-poule ou les ralentisseurs.

L'amortissement peut ainsi s'ajuster en quelques millisecondes, garantissant une filtration optimale des irrégularités de la chaussée. L'habitacle, spacieux grâce à un empattement de 2,84 mètres, bénéficie également d'un cockpit numérique propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8775P pour une fluidité sans faille.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Buick Electra E7 sera-t-il vendu en Europe ?

Non, pour le moment, la production et la commercialisation de l'Electra E7 sont exclusivement prévues pour le marché asiatique, et plus particulièrement la Chine.

Quelle est la puissance exacte de ses motorisations ?

Le SUV est proposé en deux configurations. La version de base avec moteur atmosphérique développe 237 kW (317 ch), tandis que la version supérieure avec moteur turbo atteint une puissance combinée de 280 kW (375 ch).

Qu'est-ce que l'architecture Xiaoyao ?

L'architecture Xiaoyao est la plateforme de fusion avancée de Buick sur laquelle est construit l'Electra E7. Elle intègre à la fois le groupe motopropulseur, le châssis, le cockpit numérique et les systèmes d'aide à la conduite pour une expérience utilisateur cohérente et performante.