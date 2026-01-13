C'est un virage à 180 degrés pour le groupe franco-italien. Stellantis a officiellement confirmé l'arrêt de tous ses programmes de motorisations hybrides rechargeables (PHEV) sur le marché nord-américain à partir de l'année-modèle 2026.

Cette décision radicale concerne des modèles phares comme le Jeep Wrangler 4xe, pourtant leader de son segment, mais aussi le Grand Cherokee 4xe et le monospace Chrysler Pacifica. Un coup d'arrêt net pour une technologie que le groupe défendait ardemment il y a encore peu de temps.

Pourquoi cet abandon soudain ?

Plusieurs facteurs expliquent cette décision stratégique. D'abord, le marché lui-même : la demande en berne pour les PHEV aux États-Unis s'est confirmée, peu aidée par la suppression des aides fédérales de 7 500 dollars. De plus, un assouplissement des normes environnementales a réduit l'intérêt tactique de ces motorisations, qui servaient surtout à compenser les émissions des gros SUV et pick-up. La stratégie de Stellantis s'adapte donc à une nouvelle réalité réglementaire et commerciale.

Ensuite, le bilan fiabilité est loin d'être flatteur. Près de 375 000 Jeep 4xe ont été rappelées en 2025 pour des risques d'incendie liés à leurs batteries. Si le groupe affirme que ces rappels n'ont pas pesé dans la balance, il est difficile de l'ignorer. Pire, de nombreux rapports indiquent que beaucoup de propriétaires ne rechargeaient jamais leur véhicule, annulant de fait l'intérêt même de la technologie et dégradant l'expérience client.

Quelle est la nouvelle stratégie d'électrification ?

Le groupe ne tourne pas le dos à l'électrification, il en redéfinit les contours. La nouvelle feuille de route se concentre sur deux technologies jugées plus pragmatiques. La première est celle des hybrides non rechargeables (HEV). Le futur Jeep Cherokee 2026 en sera le porte-étendard avec un moteur 1.6L turbo couplé à une transmission électrifiée, une solution plus simple et potentiellement plus rentable.

La seconde voie est celle du véhicule électrique à prolongateur d'autonomie (REEV). Ici, le moteur thermique n'entraîne jamais les roues ; il fonctionne uniquement comme un générateur pour recharger la batterie. Les futurs Jeep Grand Wagoneer et Ram 1500 REV adopteront cette technologie, déjà maîtrisée via le partenariat avec Leapmotor. Cette approche est jugée plus pertinente pour le marché des États-Unis, où les longues distances sont courantes.

Quelles conséquences pour l'Europe et l'avenir ?

Cette décision est strictement nord-américaine. Pour le marché européen, le contexte est radicalement différent. Les réglementations sur les émissions de CO2 y sont beaucoup plus strictes, rendant les PHEV quasi indispensables pour que les constructeurs évitent de lourdes amendes. Le PHEV, ou hybride rechargeable, conserve donc toute sa pertinence de ce côté de l'Atlantique, notamment pour les flottes d'entreprise.

Aux États-Unis, le badge 4xe de Jeep ne va pas disparaître pour autant. Il sera simplement apposé sur des véhicules 100 % électriques ou à prolongateur d'autonomie. La grande question reste de savoir si Stellantis a définitivement tourné la page du PHEV sur ce marché clé, ou si cette technologie pourrait revenir un jour sous une forme offrant une meilleure fiabilité et une plus grande simplicité d'usage.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les modèles hybrides rechargeables vont-ils aussi disparaître en Europe ?

Non, cette décision ne concerne que le marché nord-américain. En Europe, les réglementations strictes sur les émissions de CO2 rendent les motorisations PHEV encore nécessaires pour Stellantis afin d'atteindre ses objectifs environnementaux.

Quels modèles sont concernés par cet arrêt aux États-Unis ?

L'arrêt de la production concerne principalement le Jeep Wrangler 4xe, le Jeep Grand Cherokee 4xe, le Chrysler Pacifica Hybrid et l'Alfa Romeo Tonale PHEV. D'autres projets comme le Jeep Gladiator 4xe avaient déjà été annulés en amont.

Par quoi Stellantis remplace-t-il les motorisations PHEV ?

Stellantis se recentre sur deux technologies principales : les hybrides simples non rechargeables (HEV), comme sur le futur Jeep Cherokee, et les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (REEV), où un moteur thermique sert de générateur pour la batterie.