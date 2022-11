Need for Speed Unbound est finalement sorti hier après quelques années de silence pour la franchise toute entière, mais lors d'une interview, le directeur créatif de Criterion a souhaité parler d'une tout autre franchise.

Invité à s'exprimer pour Eurogamer, Kieran Crimmins a rappelé que Criterion a surtout abordé la thématique du jeu de course avec la création de Burnout.

Burnout : un jeu culte tombé dans l'oubli

Rappelons que Burnout n'a plus connu aucun nouvel épisode depuis 2009 (si l'on élude Burnout Crash!, un jeu à part dans la série), seul Burnout Paradise a profité de deux remaster en 2018 et 2020. Le jeu proposait des courses en milieu urbain dense, et proposait aux joueurs de détruire les véhicules de leurs adversaires tout en évitant les autres usagers de la route. Les destructions étaient spectaculaires et l'on disposait également de modes de jeu annexe visant à réaliser le carambolage le plus couteux en optimisant les dégâts.

Selon Kieran Crimmins, Criterion rêve de relancer la franchise, mais rien n'est vraiment simple. Il indique ainsi que Burnout n'est pas du tout noté dans l'agenda du studio, et qu'il faudra plusieurs succès auprès d'autres production pour que Criterion fasse grandir son équipe et se relance ans le développement de la franchise.

En parallèle, rappelons également qu'Electronic Arts, en perte de vitesse, a décidé de ne plus miser que sur les franchises à succès, Need for Speed étant une licence plus forte que Burnout. Et quand bien même Need for Speed est le titre privilégié par EA, la licence rencontre beaucoup de mal à séduire le public depuis plusieurs années déjà... Le sort de Burnout est donc clairement compromis à court terme.