Jusqu'au 27 novembre, Le Black Friday débarque chez BuyBestGear. Le site propose d'énormes réductions sur des vélos ou encore sur des Power Station. Vous pouvez profiter aussi d'un code de réduction sur tous les produits, 2 % de rabais avec le code BBGGNT. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée du Black Friday.

Parmi les bons plans, le VTT électrique Lankeleisi MG600 Plus qui profite donc d'une belle réduction.

Ce dernier est équipé de deux-roues de 26 x 4 pouces avec des suspensions à l'huile à l'avant. Elle est accompagnée d'un cadre dont l'ensemble permet de supporter une masse de 200 kg. Notons la présence d'un moteur de 1000W qui permet de prendre des pentes de 35° avec des pointes à 40 km/h. Pour finir, sa batterie de 20 A offre une autonomie maximale de 150 km. Vous aurez besoin de 6 à 7 heures pour la recharger.

Sur BuyBestGear, le VTT électrique Lankeleisi MG600 Plus est au prix de 1881 € avec le code BBGGNT et la livraison gratuite depuis l'UE.



Parlons aussi du fat bike CMACEWHEEL RX20 Max qui est un VTT électrique pliable.

Il est doté de deux grosses roues de 20 x 4" qui supportent les coupures et résistent plus facilement à l'usure. Le vélo est propulsé par deux moteurs de 750 W chacun permet d'atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h avec une possibilité de prendre des pentes de 45 degrés. Sa batterie de 20 Ah permet de rouler en mode assisté sur 110 km.

Le VTT électrique de type fat bike CMACEWHEEL RX20 Max à 1273 € avec le code BBGGNT avec la livraison gratuite depuis l'UE

Finissons avec encore un fat bike, le Lankeleisi X3000 Plus dispose également de deux roues de 20 x 4" accompagné de freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. De même, elles sont accompagnées de suspension. Nous notons la présence d'un moteur de 1000W qui vous fait atteindre une vitesse maximale de 40 km/h et sa batterie de 17,5 A vous offre une autonomie de 75 km en full électrique et de 130 km en assistance.

Sur le site de BuyBestGear, le VTT électrique de type fat bike CMACEWHEEL RX20 Max à 1518 € avec le code BBGGNT avec la livraison gratuite depuis l'Europe.

D'autres bons plans sont disponibles :

Vélo électrique



Divers





D'autres bons plans sont disponibles comme le Black Friday démarre ce matin chez AliExpress avec des MEGAS promotions et 8 codes de réduction ou le Black Friday aspire le prix du robot aspirateur ROIDMI EVA avec serpillières rotatives.