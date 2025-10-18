Le constructeur automobile chinois BYD a officiellement déposé un plan de rappel auprès de l'Administration d'État pour la régulation du marché après avoir été averti de dysfonctionnements sur certains de ses véhicules.

L'opération, la plus importante jamais menée par la marque, concerne plus de 115 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables et fait suite à une enquête approfondie menée par les autorités chinoises.

Deux modèles, deux défauts majeurs

Le rappel se scinde en deux campagnes distinctes, chacune ciblant une problématique technique spécifique. La première vise 44 535 SUV hybrides rechargeables de la série Tang, produits entre mars 2015 et juillet 2017. En cause, un défaut de conception du contrôleur de moteur de traction.

Dans les cas les plus extrêmes, ce problème peut entraîner un dysfonctionnement, voire griller le circuit imprimé. La conséquence la plus directe pour le conducteur est l'impossibilité d'utiliser le mode de conduite purement électrique du véhicule, ce qui constitue un risque de sécurité non négligeable.

L'étanchéité de la batterie du Yuan Pro en question

La seconde vague du rappel est encore plus conséquente, avec 71 248 modèles 100 % électriques Yuan Pro concernés, assemblés entre février 2021 et août 2022. Le problème est ici d'ordre manufacturier et concerne une étanchéité insuffisante qui peut permettre à l'eau de s'infiltrer dans le pack de batteries. Ce risque est particulièrement présent lors de la conduite à haute vitesse sur une chaussée détrempée.

Une telle infiltration peut dégrader les performances d'isolation de la batterie et, dans certains scénarios, provoquer une réduction soudaine de la puissance de sortie, posant là encore un danger potentiel sur la route.

Un rappel qui tombe au plus mal

Ce rappel massif intervient à un moment particulièrement délicat pour BYD. Après avoir détrôné Volkswagen pour devenir le premier vendeur de voitures en Chine l'année dernière, le constructeur a enregistré en septembre sa première baisse de ventes mensuelles depuis début 2024.

La concurrence féroce de rivaux nationaux comme Geely, XPeng ou Xiaomi, mais aussi internationaux avec Tesla, couplée à une guerre des prix agressive, met les marges sous pression.

Ce contexte pousse BYD à chercher des relais de croissance à l'international, notamment sur des marchés exigeants comme l'Europe. Une telle opération de rappel, la plus grande de son histoire après celle de près de 100 000 Dolphin et Yuan Plus l'an passé, pourrait ternir son image de marque au moment où l'entreprise en a le plus besoin pour s'imposer mondialement.

BYD s'est engagé à corriger gratuitement les défauts en concession, en remplaçant les composants défectueux sur les modèles Tang et en appliquant un mastic d'étanchéité spécial pour le Yuan Pro.

Reste à savoir quel sera l'impact de ce coup de frein sur la confiance des consommateurs, alors que les régulateurs chinois semblent plus que jamais resserrer la vis sur la sécurité des véhicules électriques.