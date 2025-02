La stratégie de Tesla autour de l'assistance avancée à la conduite (ADAS) et la conduite autonome est-elle déjà menacée par la concurrence ? Entre son service Autopilot et l'option FSD (Full Self Driving), le constructeur américain compte monétiser les fonctions avancées de ses véhicules.

Elon Musk, patron de plus en plus controversé de Tesla, a même fait de la conduite autonome l'un des principaux axes stratégiques à venir de l'entreprise, à l'image du Cybercab autonome dévoilé fin 2024, alors même que les promesses de la conduite autonome intégrale sont reculées d'année en année.

Ces services de conduite assistée sont proposés sous forme d'options et doivent contribuer à maintenir la valeur des véhicules électriques dans le temps, voire à générer des revenus lorsque la conduite autonome intégrale sera finalisée.

BYD démocratise l'aide à la conduite ADAS et la conduite autonome

Toutefois, ces plans sur la comète pourraient se crasher face aux initiatives de la concurrence. Le constructeur chinois BYD, déjà en passe de devenir le premier constructeur mondial de véhicules électriques, vient de frapper un grand coup en annonçant le déploiement de son propre système ADAS sur un grand nombre de ses modèles de véhicules électriques, jusqu'à la Seagull proposée à 10 000 € environ...et ce sans surcoût !

Jusqu'à présent, le système de conduite assistée " God's Eye " de BYD était réseré à ses modèles haut de gamme. BYD fait valoir que ces technologies devraient être accessibles au plus grand nombre.

Le système God's Eye comprend plusieurs niveaux (en fonction de la présence de capteurs LiDAR supplémentaires et d'une puissance de calcul supérieure par rapport à l'offre de base) et BYD conserve une certaine capacité de différenciation pour ses propres gammes. La version de base, alimentée par le système DiPilot 100 offre déjà une capacité de traitement de 100 TOPS en gérant les flux de 12 caméras, de 5 radars et de 12 capteurs ultrasoniques.

Il compte même intégrer prochainement dans ses véhicules l'IA chinoise DeepSeek qui a défraie la chronique depuis le lancement de la version R1 le 20 janvier dernier et que les entreprises chinoises mettent largement en avant dans tous les domaines face aux IA occidentales.

BYD alimente la poursuite de sa croissance

En proposant gratuitement ses services ADAS et de conduite autonome sur autoroute, BYD tente de couper l'herbe sous le pied de Tesla qui facture ces prestations plusieurs milliers de dollars / euros sur ses propres véhicules.

Ces différentes annonces ont fait grimper l'action en Bourse de BYD de 4,5% dans la mesure où cela lui donnera un avantage supplémentaire face à la concurrence sur le difficile marché chinois et à l'international.

BYD a connu une croissance de ses ventes de véhicules électriques et hybrides de 40% en 2024 par rapport à l'année précédente et l'ajout de ces nouvelles capacités doit lui permettre de poursuivre sur cette lancée en 2025.