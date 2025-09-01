Le constructeur chinois BYD n'en a pas fini avec l'Europe. Loin de là. Pour affirmer ses ambitions, la marque a choisi le prestigieux salon de Munich (IAA) pour présenter en première mondiale sa nouvelle arme : le BYD Seal 6 Touring DM-i. Conçu spécifiquement pour le Vieux Continent, ce grand break familial ne vient pas faire de la figuration. Il arrive avec un argument massue, une fiche technique qui a de quoi faire trembler les références du segment.

Comment le Seal 6 Touring atteint-il une telle autonomie ?

Le chiffre claque : 1 505 kilomètres. C'est l'autonomie totale annoncée par BYD, un record pour la catégorie. Cette performance est rendue possible par la technologie maison hybride rechargeable de pointe, baptisée DM-i (Dual Mode Intelligent). Elle combine un moteur essence 1.5 litre à un ou plusieurs moteurs électriques.

Deux options de batterie seront proposées (10,08 kWh ou 15,05 kWh). Si les données WLTP européennes ne sont pas encore officielles, les estimations basées sur le cycle chinois permettent d'anticiper une autonomie en mode 100 % électrique allant de 60 à 90 kilomètres. De quoi assurer la majorité des trajets quotidiens sans brûler une goutte de carburant.

Est-il vraiment taillé pour les familles européennes ?

Absolument. BYD a parfaitement cerné les attentes du marché. Avec ses 4,85 mètres de long et un empattement généreux de 2,79 mètres, le Seal 6 Touring est un véritable break familial. L'espace à bord s'annonce royal, mais c'est surtout le volume de coffre qui impressionne : il est estimé à 670 litres ! Un atout de poids face à ses concurrents directs que sont les Peugeot 508 SW, Skoda Superb Combi et autres Volkswagen Passat Variant. Le design, fluide et moderne, s'inscrit dans la lignée des dernières productions de la marque, avec une poupe spécifiquement travaillée pour maximiser l'espace de chargement.

Quelle est la stratégie de BYD avec ce modèle ?

Le message est clair : BYD ne veut plus être vu comme un simple outsider. En lançant un break familial et performant, le constructeur chinois attaque frontalement les constructeurs européens sur leur terrain de jeu favori. Le choix du salon de Munich, en Allemagne, est tout sauf anodin et vise à marquer les esprits.

La stratégie repose sur un triptyque redoutable : une technologie efficiente avec une autonomie record, un véhicule pratique et spacieux répondant à un besoin réel, et un positionnement tarifaire qui s'annonce très agressif. Si le prix final pour la France n'est pas encore connu, on peut s'attendre, au vu des habitudes de la marque, à un tarif de départ qui pourrait sérieusement redistribuer les cartes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le BYD Seal 6 Touring sera-t-il disponible en France ?

La présentation officielle aura lieu le 8 septembre au salon IAA de Munich. Le lancement commercial en Europe et en France devrait suivre dans les mois qui viennent, probablement début 2026, mais BYD n'a pas encore communiqué de calendrier précis.

L'autonomie de 1 505 km est-elle réaliste ?

Ce chiffre correspond à l'autonomie combinée maximale, c'est-à-dire en utilisant un plein d'essence complet et une charge totale de la batterie. Il est calculé selon un cycle d'homologation. Dans la vie réelle, l'autonomie dépendra du style de conduite et du type de parcours, mais elle restera très élevée, éliminant "l'angoisse de la panne" pour les longs trajets.

Qu'est-ce que la technologie DM-i de BYD ?

BYD a conçu la technologie hybride rechargeable DM-i (Dual Mode Intelligent). Elle est élaborée pour favoriser autant que possible la propulsion électrique, le moteur à combustion jouant essentiellement le rôle de générateur pour alimenter la batterie ou n'intervenant en assistance que lors d'accélérations intenses. Le but est d'améliorer l'usage du carburant et de maximiser l'efficacité générale.