C'est l'une des critiques constituant un frein à l'achat des véhicules électriques : ils sont trop chers par rapport aux modèles thermiques similaires. Le marché n'est pas encore mature et les fabricants peinent à baisser les prix pour rejoindre ceux des véhicules essence ou diesel...même si cela commence à bouger.

Descendre sous la barre des 25 000 € reste un enjeu difficile à atteindre que quelques marques chinoises commencent à explorer mais potentiellement aidées par des aides d'Etat cachées.

De son côté, la marque Citroën est prête à relever le défi avec une Citroën ë-C3 produite en Europe en deux variantes (un choix assumé pour une gamme simplifiée et claire) : You en ouverture de gamme et Max avec des équipements supplémentaires.

Elle pourrait par ailleurs intégrer le dispositif de leasing social à 100 € / mois voulu par le gouvernement pour les ménages aux revenus modestes.

Une citadine électrique avec batteries LFP

Elle s'appuie sur le succès de la Citroën C3 (modèle le plus vendu de la marque) et veut être accessible au plus grand nombre en procédant à certains choix à partir d'une plateforme roulante Smart Car de Stellantis conçue dès le départ pour l'électrique. Il ne s'agira donc pas d'une simple électrification d'une base thermique.

La Citröen ë-C3 s'appuiera sur un moteur électrique de 83 kW / 113 ch et sur une batterie électrique de type LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh promettant une autonomie allant jusqu'à 320 kilomètres en cycle WLTP.

Mais ce n'est pas tout car le futur véhicule utilisera des systèmes de charge de 7 kW ou 11 kW, permettant une charge de 20 à 80% en 4h10 ou 2h50, avec possibilité de charger à domicile et sur borne publique.

Avec cette configuration, la Citroën ë-C3 pourra réaliser un 0-100 km/h en 11 secondes tout en offrant une vitesse maximale de 135 km/h, suffisant pour son rôle de citadine en environnements urbains et péri-urbains.

Du confort sur la route

Pour le confort, la marque mise sur son système de suspension avancée à double butées hydrauliques progressives Citroën Advanced Comfort qui donnera "l'impression que la voiture glisse lorsqu'elle routle sur un sol irrégulier" en adoucissant les effets de compression et décompression lors de chocs importants.

Cela passera aussi par des sièges Citroën Advanced Comfort au sein d'un habitacle C-Zen Lounge se voulant lumineux et spacieux, avec de nombreux espaces de rangement et un coffre offrant un volume de 310 litres.

A bord, la planification d'itinéraire sera proposée avec l'application e-Routes et un certain contrôle à distance sera assuré par l'application MyCitroën pour par exemple préchauffer ou prérefroidir le véhicule. L'info-divertissement ne sera pas oublié via la liaison avec un smartphone ou directement depuis l'écran de bord de 10 pouces (sur la version Max).

Un peu plus de 20 000 € d'abord, un peu moins ensuite

Un certain nombre de systèmes d'assistance à la conduite (ADAS) seront proposés, comme l'Active Safety Break, la détection de franchissement de ligne, l'alerte attention conducteur ou la reconnaissance des panneaux, tandis qu'un affichage tête haute Citroën Head Up Display viendra remplacer les instruments de bord classiques.

Pour lancer sa commercialisation, la Citroën ë-C3 You d'ouverture de gamme débutera à 23 300 € (hors aides d'Etat) avec une disponibilité à partir du deuxième trimestre 2024 mais Citroën annonce déjà vouloir proposer à partir de 2025 une variante qui pourra descendre à 19 990 €.

La concession sera celle de l'autonomie puisque, de 320 kilomètres sur le modèle standard, elle sera ramenée à 200 kilomètres dans cette future version. Ce sera donc véritablement la voiture secondaire ou le véhicule des petits trajets urbains.