Pour contrer la défiance envers les voitures électriques chinoises et la hausse des taxes douanières sur les véhicules importées depuis la Chine, une solution pour les constructeurs peut être de bâtir des sites de production localement.

Le constructeur chinois BYD, en passe de devenir leader mondial du marché devant Tesla, possède déjà une usine en Hongrie et a mené des négociations pour ouvrir un second site sur le Vieux Continent.

Une terre de choix pour les constructeurs automobiles

Plusieurs pays s'étaient positionnés pour tenter d'accueillir le groupe chinois sur leur sol mais les bâtons mis dans les roues des voitures chinoises par l'UE à coup de bonus écologiques aux conditions d'accès complexes et de préférence donnée aux constructeurs européens, ainsi que les coûts de main d'oeuvre, ont finalement amené BYD à leur préférer...la Turquie.

BYD Atto 3 : un argument solide pour l'Europe

La firme a été sensible aux arguments très séduisants du président turc Recp Tayip Erdogan et aux conditions préférentielles accordées, qui ont déjà attiré plusieurs constructeurs européens et étrangers.

Elle devrait installer sa nouvelle usine à proximité de la ville d'Izmir, selon l'AFP. Le site nécessitera un investissement de 1 milliard de dollars et offrira une capacité de production de 150 000 véhicules à l'année.

BYD se donne les moyens de conquérir l'Europe

BYD complètera ainsi son dispositif d'accès aux marchés européens en fabriquant des véhicules qui ne seront pas soumis à la hausse des taxes douanières et pourront maintenir des tarifs compétitifs.

Le constructeur a vu ses taxes douanières pour ses importations de véhicules électriques depuis la Chine passer à 17,4% depuis le 4 juin 2024, le taux le plus faible d'une grille qui peut aller jusqu'à 38%.

BYD entend bien mener sa conquête des marchés européens et remplacer Tesla comme marque principale avant la fin de la décennie tout en étant bien positionné pour l'échéance de 2035 et la fin de l'arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe...si elle n'est pas remise en cause d'ici là.