Le constructeur américain Tesla a réussi à s'imposer dans le domaine des véhicules électriques en se positionnant tôt sur le segment mais aussi en réussissant à passer de la startup produisant quelques milliers de véhicules à l'année à un stade industriel lui permettant d'assembler plus d'un million et demi d'unités annuellement grâce à ses Gigafactories implantées sur plusieurs continents.

D'autres startups prometteuses peinent à passer le stade de la production industrielle tandis que les grands constructeurs commencent seulement à voir les fruits de leurs investissements dans l'électrique se concrétiser.

BYD veut déjà une deuxième usine en Europe

Tesla conserve ainsi une longueur d'avance mais un constructeur en particulier pourrait rapidement lui faire de l'ombre. Le groupe chinois BYD (Build Your Dreams) menace de plus en plus les positions de Tesla et brigue le titre de leader mondial des ventes de véhicules électriques.

En Europe, le groupe chinois entend ainsi doubler Tesla à partir de 2030 grâce à une stratégie agressive. Le constructeur mise à la fois sur le lancement de modèles à bas coût, à l'image de la Seagull déjà capable de descendre largement sous les 20 000 euros, et sur des usines de production installées sur le Vieux Continent, ce qui pourra aussi éviter les tarifs douaniers à l'importation.

Après une première usine en Hongrie qui débutera ses activités en 2025, BYD fait miroiter un investissement de plusieurs milliards d'euros pour la construction d'un second site, ce qui permettra au constructeur de produire de larges volumes de véhicules spécifiquement pour le marché européen.

Quel pays accueillera le nouveau site de BYD ?

A l'occasion de la visite du président Xi Jinping en France, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a souligné que les constructeurs automobiles chinois étaient "les bienvenus en France" malgré les mesures prises pour favoriser l'industrie européenne et l'investigation de la Commission européenne sur les aides d'Etat chinoises permettant de casser les prix sur les marchés internationaux.

BYD n'est déjà plus très loin de dépasser Tesla sur les volumes de véhicules électriques produits. Surtout, la firme dispose de solides moyens pour maintenir son effort dans la durée. Les marchés européens sont vitaux pour les constructeurs chinois alors que leur marché national est déjà saturé.

Toutefois, les stocks de véhicules électriques chinois envahissent déjà les espaces portuaires européens et compliquent un peu plus un marché toujours en croissance mais qui tend à se ralentir.