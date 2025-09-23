Jamais l’automobile n’aura connu une révolution technologique aussi spectaculaire. Avec la BYD Yangwang U9 Xtreme, la Chine démontre les capacitéss des motorisations électriques face aux hypercars thermiques.

Désormais, le titre de voiture de série la plus rapide du monde revient à une hypercar 100% électrique, à la fiche technique impressionnante et à la production ultra-limitée, qui ouvre une nouvelle ère pour l’électromobilité sur piste comme sur route ouverte.

Une hypercar électrique qui bouscule l’ordre établi

Le 20 septembre 2025, sur l’ovale d’ATP Papenburg en Allemagne, la Yangwang U9 Xtreme de BYD, le géant chinois, a pulvérisé le record du monde de vitesse pour une voiture de série.

Quelques semaines après avoir déjà frappé fort avec la version Track Edition et ses 472 km/h, le constructeur enfonce le clou : la U9 Xtreme affiche une pointe à 496,22 km/h !

“Cette performance repousse la frontière du possible : l’accélération, la stabilité et la puissance délivrées par l’électrique dépassent aujourd’hui celles des supercars thermiques les plus abouties”, expliquait Marc Basseng, pilote d’essai chevronné, après avoir signé cet exploit.

Exit le Bugatti Chiron Super Sport 300+ et ses 490 km/h, une page se tourne dans le secteur des hypercars.

Des caractéristiques techniques impressionnantes au service de la performance

Derrière ce record, on trouve un travail d’ingénierie minutieux dans lequel chaque composant a été optimisé pour la performance pure. La U9 Xtreme embarque quatre moteurs électriques, cumulant près de 3 000 chevaux (2 978 ch exactement), chacun capable d’atteindre 30 000 tours/minute.

À l’avant, des pneus plus larges (325 mm, contre 275 auparavant) afin de canaliser l’énorme couple, et de nouvelles jantes allégées en 20 pouces pour gagner encore en efficacité.

La structure du véhicule bénéficie de la technologie du super-acier silicium (épaisseur de 0,1 mm), une première en production de masse, permettant des moteurs à haute densité et une dissipation de chaleur améliorée.

Mais la vraie révolution est invisible : la plateforme de 1 200V, inédite à ce niveau, permet à la U9 Xtreme de dépasser l’ancien système 800V de la précédente génération.

Ce bond technologique offre un meilleur rendement mais surtout une moindre chauffe (jusqu’à 67% de chaleur en moins). Quant à la batterie Blade de BYD, sa densité cellulaire est 170% supérieure à l’ancien dispositif, autorisant des pics de décharge jusque 30C — dix fois plus que sur une batterie EV classique.

Le véhicule de série accuse sur la balance 2 480 kg, mais l’ensemble du groupe motopropulseur assure une stabilité et une accélération hors norme pour cette catégorie.

Une série ultra-limitée pour collectionneurs fortunés

L’exclusivité est de mise : seulement 30 exemplaires de la Yangwang U9 Xtreme X seront produits à travers le monde. De quoi nourrir toutes les spéculations sur son prix, secret bien gardé à ce jour mais qui devrait, au regard de la fiche technique, dépasser largement les standards du segment, déjà élevé par la première version U9 (dont le prix de départ dépassait 230 000 euros sur le marché asiatique).

La U9 Xtreme, réservée à une élite de clients passionnés et sans doute déjà sélectionnés, promet une expérience autant statutaire que technique. Chaque unité pourrait bien rejoindre les collections privées ou les parcs automobiles des hypercar-spotters les plus exclusifs.

Les futures versions ou déclinaisons bénéficieront probablement de l’aura créée par ce retentissant record. Un symbole de prestige comparable au badge “Record du Nürburgring”, que la U9 Xtreme s’offre aussi grâce à un tour du circuit allemand en moins de 7 minutes.

Quels impacts sur la technologie automobile et la course à la vitesse ?

En surpassant nettement des modèles tels que la Rimac Nevera ou encore l’Aspark Owl, et en reléguant Bugatti dans la catégorie des voitures à combustion, le U9 Xtreme pose les bases d’un nouveau rapport de force dans la supercar d’exception.

L’avant-garde automobile se concentre désormais sur l’optimisation de l’efficience énergétique, la gestion thermique avancée, et la modularité logicielle apportée par les plateformes électriques.

Nombre d’experts avancent que ces records sont voués à tomber de plus en plus vite. “Ce qui paraissait impensable il y a dix ans devient une réalité industrielle, en grande partie grâce à l’émergence de la technologie des batteries solides et la maîtrise de la gestion du courant élevé”, observe un ingénieur du secteur.

À l’avenir, le record du monde pourrait bien revenir en jeu chaque année au fil des innovations et des nouveaux matériaux et, à ce rythme, ce seront les plateformes électriques qui domineront le palmarès des circuits comme des routes ouvertes..