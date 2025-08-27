La course à la performance électrique vient de franchir un nouveau palier. Le constructeur chinois BYD, déjà reconnu comme un géant de la mobilité propre, a annoncé que sa supercar Yangwang U9 avait atteint une vitesse inégalée, battant le précédent record mondial de vitesse pour une voiture électrique.

Cette prouesse est une démonstration de puissance mais aussi l'incarnation de la stratégie d’un constructeur qui souhaite défier les plus grands noms du luxe automobile, de Ferrari à Bugatti.

Un record de vitesse qui marque l’histoire

Lors d’un essai sur circuit, le modèle BYD Yangwang U9 a été chronométré à une vitesse exacte de 293,54 mph (472,41 km/h), surpassant les précédents détenteurs du record.

Cet exploit confère à la supercar chinoise le titre de voiture électrique la plus rapide au monde. Selon les observateurs, cette performance marque une étape symbolique : la Chine entre définitivement dans la cour des constructeurs capables de rivaliser avec les plus prestigieux supercars thermiques et électriques.

Les ingénieurs de BYD ont profité de technologies avancées de gestion de l’énergie, combinées à une aérodynamique optimisée pour cette version spéciale Track Edition, pour repousser les limites de ce qui semblait accessible aux voitures fonctionnant exclusivement sur batterie.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

La Yangwang U9 Track Edition est propulsée par quatre moteurs électriques développant ensemble près de 3000 chevaux. Cette architecture à quatre roues motrices permet non seulement une accélération fulgurante mais aussi une répartition précise de la puissance, élément clé pour atteindre une telle vitesse en toute stabilité.

Le châssis a été conçu pour supporter ces contraintes extrêmes, et BYD a mis en avant son système de contrôle baptisé e4, garantissant une tenue de route hors normes. Ce même système joue un rôle lors des phases d’accélération pour maintenir la voiture collée à l’asphalte malgré les forces générées.

En termes de comparaison, cette U9 vient directement se placer face aux hypercars thermiques les plus rapides. Elle s’attaque également à des concurrentes électriques comme la Rimac Nevera, qui détenait jusque-là le record de vitesse avec 412 km/h.

Un défi lancé aux supercars établies

BYD, longtemps perçu comme un fabricant de véhicules orientés vers le grand public, démontre désormais sa capacité à jouer sur le terrain de marques iconiques et à pouvoir concevoir des supercars électriques hors du commun.

Le parallèle avec les grands noms des supercars italiennes ou allemandes n’est pas anodin : la Chine veut prouver que son industrie automobile sait conjuguer luxe, puissance et innovation sur le même niveau que l’Europe.

Cette réussite pourrait pousser les constructeurs européens et américains à redoubler d’efforts dans la recherche sur les performances électriques. La dynamique compétitive ne se joue donc pas seulement sur le terrain technologique, mais aussi sur la symbolique du prestige et du savoir-faire.

Quelle suite pour l’avenir des supercars électriques ?

Doit-on désormais s’attendre à ce que les records de performances appartiennent majoritairement aux véhicules électriques ? Pendant longtemps, ces derniers étaient jugés sur leur autonomie et non sur leur vitesse. Aujourd’hui, ils sont capables de rivaliser ou même devancer bon nombre de modèles thermiques de prestige.

Avec la barre placée à plus de 472 km/h, il sera difficile de rivaliser sans repousser les limites actuelles en matière de batteries et de refroidissement. Ce type de prouesse ouvre la voie à d’éventuelles améliorations qui pourraient prochainement concerner non plus seulement les supercars hors de prix, mais aussi des modèles haut de gamme plus accessibles.

Il est donc probable que cette démonstration de force contribue non seulement à renforcer l’image de BYD sur la scène mondiale, mais aussi à accélérer la compétition dans le domaine des performances électriques, là où Tesla, Rimac ou encore Lucid Motors espéraient garder une longueur d’avance.

Une vitrine pour la technologie chinoise

Avec ce record, BYD envoie un message stratégique : la Chine ne se contente plus de fabriquer des véhicules électriques de masse, elle sait aussi rivaliser avec les plus grands maîtres de la performance automobile. Le Yangwang U9 devient ainsi une vitrine nationale et internationale pour la montée en gamme des constructeurs chinois.

Cette réussite pourrait avoir des répercussions sur la perception globale de l’automobile électrique. Le record annoncé n'est pas qu'un fait : il remodèle la perception même du véhicule électrique et de ses performances potentielles.