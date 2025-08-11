L’industrie automobile chinoise bouleverse une fois de plus le monde des voitures de sport. À travers sa division haut de gamme Yangwang, le constructeur BYD pousse l’électrification dans ses derniers retranchements : bienvenue à la Yangwang U9 Track Edition, une supercar électrique affichant une fiche technique tout simplement démesurée.

Avec ses quatre moteurs, son système de suspension intelligent et de nombreuses optimisations aérodynamiques, la U9 repousse les limites de la performance pure et pose de nouvelles exigences face aux références mondiales.

Une puissance inédite : la barre des 3 000 chevaux franchie

La BYD Yangwang U9 se déclinait jusqu’à présent en version « standard » déjà bluffante, cumulant 1 305 chevaux, soit 960 kW. Mais la division Yangwang s’attaque désormais à des sommets avec sa nouvelle Track Edition.

Cette mouture, officialisée par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) chinois, adopte quatre moteurs développant chacun 555 kW, soit un total vertigineux de 3 019 chevaux

Chaque roue est pilotée indépendamment pour une vectorisation du couple optimale et la voiture promet une accélération encore inconnue mais potentiellement supérieure aux références actuelles du marché.

Cette cavalerie dépasse les modèles les plus radicaux tels que la Rimac Nevera (1 914 ch) ou la Lotus Evija (1 972 ch), et positionne la U9 Track Edition comme l’une des supercars électriques les plus puissantes au monde en apportant beaucoup lus de puissance à disposition que les autres modèles. Mais ça ne fait pas tout.

Performance et technologies de pointe : autonomie, suspension, records

La puissance brute, c'est important mais il faut aussi maîtriser d'autres aspect sans quoi cela ne sert à rien. BYD jongle avec l’innovation dans tous les compartiments techniques :

Batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) Blade de 135,5 kWh, architecture 800V, recharge ultra-rapide jusqu’à 500 kW (30 à 80% en 10 minutes)

Autonomie théorique : jusqu’à 700 kilomètres selon CLTC, compatible avec les usages de longue distance

Système de suspension active DiSus-X, offrant des mouvements verticaux et latéraux, permettant selon Yangwang de « sauter les obstacles à 120 km/h » et d’effectuer des rotations sur place (« tank turn »), mais aussi de moduler la rigidité instantanément lors d’accélérations ou de freinage





Sur piste, la version précédente de la U9 s’est illustrée avec un record de vitesse à plus de 350 km/h et un tour du Nürburgring accompli en 7:17.900, devant des icônes comme la Porsche 911 Turbo S ou la BMW M4.

Yangwang U9 Track Edition

La Track Edition entend bien faire encore mieux : son programme inclut l’obtention de nouveaux records en Europe, notamment sur l’ATP et au Nürburgring.

Design et expérience : quand la Chine rivalise avec les hypercars européens

L’allure extérieure de la U9 Track Edition se veut radicale : carrosserie profilée, éléments aérodynamiques actifs, toit et aile arrière en fibre de carbone, diffuseur réglable, jantes 20 pouces et pneus larges type 325/35 R20. L’habitacle joue la carte du luxe avec cuir, Alcantara et inserts en fibre de carbone.

Les dimensions impressionnent également : près de 5 m de longueur pour 2 m de largeur, et des masses oscillant autour de 2 480 kg à vide, 2 630 kg en charge. Ainsi, la U9 conjugue technologie et grand tourisme dans un format unique.

No driver. No hesitation.



At 74.5 mph, YANGWANG U9 soared 6 meters—on its own.



This isn’t science fiction. It’s the future, in motion. pic.twitter.com/QYS2wllPm4 — BYD (@BYDCompany) July 17, 2025

À noter : le véhicule propose des fonctions de déplacement latéral et même de « danse » sur place (rotation et mouvement synchronisés), auparavant réservées aux concepts, mais désormais bien réelles sur cette supercar de production.

Un nouveau modèle pour l'industrie automobile ?

L’arrivée d'une supercar électrique chinoise aussi performante redistribue les cartes. L’accessibilité est aussi un argument : la version U9 standard s’affiche autour de 1,68 million de yuans, soit 231 000 dollars – bien en dessous des hypercars européens qui dépassent allègrement le million d’euros.

La motorisation électrique a commencé à redéfinir le paysage du secteur de la supercar et les marques historiques commencent à voir venir de nouveaux acteurs bien décidés à leur faire de l'ombre en jouant sur de nouveaux tableaux.

Certains experts rapportent déjà les « inquiétudes » des marques emblématiques comme Ferrari ou Lamborghini face à cette convergence de technologie et d’accessibilité, amplifiée par les ambitions de BYD au niveau mondial.