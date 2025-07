L'ambition de ByteDance est de proposer un appareil qui tranche avec les casques VR plus encombrants. Ces nouvelles lunettes de réalité mixte seraient de petite taille et très légères, à peine plus grosses qu'un casque VR comme le Bigscreen Beyond (qui pèse moins de 130 grammes).

Le secret de cette légèreté ? La majeure partie du travail de calcul serait déportée vers un "puck" séparé, un petit boîtier connecté aux lunettes par un fil. Une approche similaire à celle du prototype Orion de Meta, qui utilisait un boîtier sans fil pour alléger ses lunettes AR dès fin 2024. Pico ne s'arrête pas là : le studio développerait même des puces spécialisées pour minimiser la latence entre ce que l'utilisateur voit en réalité augmentée et ses mouvements physiques.

Comment ByteDance compte-t-il rivaliser avec Meta et Apple ?

Le marché de la réalité mixte est déjà un champ de bataille où s'affrontent des titans. Meta, avec ses casques Quest, et Apple, avec son Vision Pro, sont les acteurs majeurs. ByteDance, via Pico, cherche à se tailler une part du gâteau en misant sur la légèreté et une approche différente. Si les précédents produits de Pico (comme le Pico 4 Ultra) ont tenté de rivaliser frontalement avec les Quest en termes de fonctionnalités, ces nouvelles lunettes marquent un virage. Elles se positionneraient comme une alternative plus légère aux dispositifs de Meta, qui aurait d'ailleurs reporté son Quest 4 pour se concentrer sur un casque ultra-léger avec un "puck" similaire.

Les lunettes de ByteDance devraient être très proches du prochain appareil de réalité mixte de Meta, dont le nom de code serait "Phoenix" et l'arrivée prévue pour 2027 (ou fin 2026 selon d'autres sources).

La légèreté à tout prix : une stratégie gagnante ?

Le choix de la légèreté, en déportant la puissance de calcul vers un boîtier externe, est une stratégie audacieuse. Elle permet de créer des lunettes moins encombrantes et plus confortables à porter au quotidien. L'intégration de puces spécialisées pour la gestion des capteurs et la réduction de la latence est également un point clé pour une expérience de réalité augmentée convaincante. Cependant, cette approche présente aussi des défis : la nécessité d'un fil entre les lunettes et le boîtier peut être contraignante, et le coût de ces technologies avancées pourrait rendre l'appareil cher.

Le marché des lunettes de réalité mixte est encore timide en termes de succès, mais ByteDance y voit un potentiel de croissance. L'entreprise n'a jamais hésité à suivre l'exemple de Meta, comme avec le Pico 4 Ultra. La question est de savoir si cette quête de légèreté et de discrétion sera suffisante pour séduire un public plus large et s'imposer face à des concurrents bien établis.

Quels obstacles pour une commercialisation mondiale ?

Si les détails techniques commencent à émerger, de nombreuses inconnues subsistent, notamment la date de sortie et les marchés de commercialisation. Les casques Pico actuels ne sont pas vendus aux États-Unis. Et c'est là que le bât blesse : étant donné les préoccupations persistantes du gouvernement américain concernant la propriété chinoise de TikTok (et donc de ByteDance), il semble peu probable que l'entreprise puisse vendre un appareil de réalité mixte sans rencontrer une forte opposition. Le bannissement de TikTok aux États-Unis, bien que temporairement suspendu par l'administration Trump, est un précédent lourd. Cela pourrait limiter la portée mondiale de ces lunettes, les cantonnant aux marchés asiatiques ou à d'autres régions moins sensibles aux questions de sécurité nationale. Le succès de ByteDance dans la réalité mixte dépendra non seulement de la qualité de son produit, mais aussi de sa capacité à naviguer dans un paysage géopolitique complexe et tendu.

