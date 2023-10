Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, la sempiternelle question des cadeaux se pose, mais cette interrogation peut également concerner les entreprises. Une manière d'avoir une pensée pour les collaborateurs avec une marque de considération, voire à l'attention de clients dans une démarche sous-jacente de fidélisation ou pour des prospects.

Quand l'inspiration vient à manquer, les goodies, avec leur connotation publicitaire, incarnent une solution à envisager. Ils sont souvent personnalisables pour inscrire et rappeler la marque d'une entreprise. Et pour davantage d'originalité ou même d'aspect pratique, de tels goodies peuvent être un tantinet high-tech, sans évidemment tomber dans la surenchère technologique.

Notamment sur Good Act, dont les bureaux sont basés à Nantes, des goodies high-tech sont proposés. Ils s'intègrent qui plus est dans une démarche écoresponsable visant à réduire l'utilisation de plastique, mais cet exercice a néanmoins ses contraintes, surtout en matière de high-tech.

Un aspect utile préservé

Nombre de goodies high-tech font en tout cas la part belle à des matières comme le bambou, le bois, le liège ou la paille de blé. L'incontournable clé USB n'y échappe pas pour son enrobage, tout comme une large panoplie de batteries externes, chargeurs sans fil ou enceintes sans fil.

Des cadeaux d'entreprises high-tech ont souvent l'avantage d'avoir une utilité réelle dans le quotidien. Il multiplie ainsi les contacts avec la marque de l'entreprise. Cela peut se décliner avec les populaires balises connectées à accrocher à des objets afin de les retrouver facilement.

Voilà déjà quelques bonnes idées et d'autres sont à creuser du côté, par exemple, de stations météo capables de remplir plusieurs fonctions.

Un exercice qui a ses limites

Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire des folies avec des goodies high-tech qui concernent des entreprises de toutes les tailles. Assurément, un public très technophile en particulier ne sera pas comblé, mais il devrait néanmoins apprécier le geste et l'originalité.

L'art des cadeaux d'entreprise est finalement assez délicat et il sera difficile de faire mouche avec certitude. Le but de l'initiative demeure de faire plaisir… sans trop se prendre la tête non plus. L'impair à éviter est d'associer la marque d'une entreprise à un cadeau totalement ubuesque.