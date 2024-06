La présentation de Call of Duty Black Ops 6 était un événement : il s'agit du tout premier call of Duty lancé depuis le rachat d'Activison par Microsoft, et même si cela n'a pas eu d'impact sur le développement engagé il y a bien des années déjà, il sera bon de surveiller ce que deviendra le titre après sa sortie.

Dans le Xbox Game Pass dès le jour de sortie !

Un des changements majeurs en question est l'intégration du titre au sein du Xbox Game Pass dès son lancement sur le marché. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les amateurs du genre qui sont déjà abonnés ou qui pourraient justement franchir le pas pour l'occasion.

Mais a contrario, une autre annonce fait grincer des dents : le titre nécessitera une connexion permanente à Internet, y compris pour profiter de sa campagne en solo.

La connexion obligatoire, même en solo...

L'information est visible dans la FAQ publiée par Activision, le studio se justifiant dans le fait que le titre proposera du streaming de textures dans tous les modes de jeu afin d'offrir des graphismes "de haute qualité en réduisant l'espace de stockage du jeu sur votre disque dur".

Cela constitue un problème à tous les niveaux et l'argument a du mal à passer auprès des joueurs.

...qui n'a pas d'argument valable

On pointe du doigt deux faits : d'une part le jeu est annoncé avec 309,85 Go d'espace disque nécessaire au jour de son lancement, ce qui en fait le jeu le plus lourd jamais sorti. Avec un poids aussi important, on aurait pu penser que les textures HD et UHD seraient intégrées dans le fichier d'installation...

Autre point plus subjectif : les vidéos dévoilant le titre n'ont pas franchement mis en avant des graphismes exceptionnels. Ce n'est d'ailleurs pas franchement la patte de la saga Call of Duty, qui non sans se vouloir faiblarde, n'est pas non plus un modèle au niveau des graphismes. Cela permet notamment aux titres de la franchise de proposer une optimisation souvent félicitée, bien plus intéressante pour ce type de jeu que les coups d'éclat graphiques...

Par ailleurs, cette connexion obligatoire pose de nombreux problèmes dans les zones peu couvertes ou à la connexion intermittente... Mais aussi pour la pérennité du titre : si Microsoft venait à fermer les serveurs du jeu, alors même le mode campagne ne serait plus accessible. La question de la propriété des jeux et de leur accès sur le long terme est donc à nouveau remise en question.

Alors que Microsoft s'est souvent présentée pour la préservation de l'histoire du jeu vidéo, dans les faits la stratégie du groupe vers le tout dématérialisé et la mise en place de ce type de fonctionnement à connexion obligatoire va à l'encontre du mouvement.