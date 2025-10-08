Dans la guerre de communication que se livrent les géants du jeu de tir, tous les coups sont permis, même les plus maladroits. Les joueurs de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 en ont fait l'étonnante expérience ce week-end. En tentant d'évoquer le futur jeu Arc Raiders dans le chat textuel, ils ont vu le nom du titre se transformer en une série d'astérisques.

Un acte de censure qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, d'autant plus que le principal concurrent, Battlefield 6, n'était, lui, pas concerné.

Pourquoi le nom "Arc Raiders" était-il banni du chat ?

L'affaire est pour le moins cocasse. Taper "Arc Raiders" dans le chat de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 entraînait une censure immédiate, affichant "*** *******" à la place. Étrangement, les mots "Arc" et "Raiders" passaient sans problème lorsqu'ils étaient écrits séparément.

Cette découverte a rapidement alimenté les soupçons : Activision chercherait-il à étouffer la visibilité d'un concurrent à l'approche de sa sortie ? La situation est d'autant plus curieuse que le nom de Battlefield 6, rival historique et frontal de la franchise, n'était, lui, pas filtré. Il semblerait que le même phénomène ait été observé brièvement sur l'application d'EA, l'éditeur de Battlefield, avant d'être corrigé.

Quelle est la justification officielle d'Activision ?

Face à la polémique naissante, Activision n'a pas tardé à réagir. L'éditeur a plaidé une simple "erreur de filtre textuel", une explication technique qui laisse sceptiques de nombreux observateurs. L'entreprise a rapidement déployé un correctif, et il est désormais possible d'écrire "Arc Raiders" sans problème. Mais le mal était fait. Qu'il s'agisse d'une tentative délibérée de sabotage ou d'un bug malencontreux, l'incident a été perçu par une partie de la communauté comme un signe de fébrilité de la part du géant américain face à un nouveau venu ambitieux. Pour beaucoup, cette censure est la preuve qu'Activision voit en Arc Raiders une menace bien réelle.

Comment Embark Studios a-t-il retourné la situation à son avantage ?

Plutôt que de se plaindre, le studio suédois Embark Studios, composé d'anciens développeurs de... Battlefield, a saisi la balle au bond avec un humour décapant. Sur les réseaux sociaux, le compte officiel du jeu a publié un message plein d'ironie : "Nous sommes toujours sur la bonne voie pour sortir *** ******* le 30 octobre !", accompagné d'une image promotionnelle où le titre du jeu était lui-même censuré.

Cette réponse pleine d'esprit a été saluée par la communauté et a provoqué un "effet Streisand" de grande ampleur : en tentant de le cacher, Activision a offert à Arc Raiders une visibilité inespérée. Le jeu, qui figure déjà dans le top 5 des titres les plus attendus sur Steam, a bénéficié d'un coup de projecteur massif, transformant une tentative de censure en une campagne marketing virale et gratuite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Arc Raiders ?

Arc Raiders est un jeu de tir d'extraction (extraction shooter) free-to-play développé par Embark Studios, une équipe composée de nombreux vétérans de la série Battlefield. Le jeu se déroule dans un univers de science-fiction et est très attendu pour son gameplay tactique et son approche visuelle soignée. Sa sortie est prévue pour le 30 octobre 2025.

La censure était-elle intentionnelle de la part d'Activision ?

Officiellement, non. Activision a affirmé qu'il s'agissait d'un bug dans le filtre de discussion. Cependant, le fait que seul Arc Raiders ait été ciblé, et non des concurrents plus directs comme Battlefield 6, laisse planer le doute. Beaucoup d'analystes estiment qu'Activision a sous-estimé l'effet viral que pouvait provoquer une telle censure.

Cet incident a-t-il vraiment profité à Arc Raiders ?

Oui, de manière spectaculaire. En quelques heures, l'affaire est devenue l'un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux liés au jeu vidéo. La réponse humoristique d'Embark Studios a été largement partagée, générant une couverture médiatique internationale et une vague de sympathie qui a considérablement augmenté la visibilité du jeu à quelques semaines de sa sortie.