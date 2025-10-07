Le lancement de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, ce 2 octobre, a immédiatement attiré une horde de tricheurs. Des vidéos de joueurs utilisant des aimbots (visée automatique) et des wallhacks (vision à travers les murs) ont rapidement inondé les réseaux sociaux, laissant craindre le pire pour le futur blockbuster d'Activision.

Mais la réponse de l'éditeur a été aussi rapide que cinglante, avec des chiffres qui témoignent d'une préparation intensive.

Comment Activision a-t-il contré la première vague de triche ?

En activant son arme maîtresse : l'anti-triche Ricochet. Dans un communiqué, Activision a révélé des statistiques impressionnantes pour les deux premiers jours de la bêta en accès anticipé. Le système aurait détecté et banni 97 % des tricheurs "dans les 30 minutes suivant leur première connexion". Une efficacité redoutable qui montre que, même si les protections n'étaient pas encore à leur plein potentiel, la surveillance était déjà bien active.





Selon l'éditeur, moins de 1 % des tentatives de triche ont réussi à atteindre un match, et les rares rescapés ont été expulsés en quelques minutes. La bataille se joue aussi en coulisses : Activision affirme que la plupart des grands fournisseurs de logiciels de triche ont déjà classé leurs outils comme "détectés" ou "inutilisables" sur Black Ops 7.

Les exigences techniques sur PC sont-elles une partie de la solution ?

Oui, et c'est un point crucial. Pour la première fois dès la bêta, les joueurs PC ont dû montrer patte blanche en activant obligatoirement deux fonctionnalités de sécurité avancées de leur système : le Secure Boot et le TPM 2.0. Ces technologies, intégrées au BIOS de l'ordinateur, permettent de créer un environnement de démarrage sécurisé, rendant beaucoup plus difficile l'exécution de logiciels de triche de bas niveau (agissant au niveau du noyau du système d'exploitation).





Cette barrière technique, bien que contraignante pour certains utilisateurs, constitue une première ligne de défense efficace qui filtre une partie des tricheurs les moins sophistiqués avant même que Ricochet n'entre en action.

La guerre contre la triche est-elle pour autant gagnée ?

Loin de là. Cette première victoire n'est qu'une bataille dans une guerre sans fin. C'est un éternel jeu du chat et de la souris. Les développeurs de logiciels de triche travaillent déjà sur des contournements, notamment des méthodes pour "usurper" la présence du TPM 2.0 et tromper l'anti-triche. L'un d'eux a d'ailleurs confié qu'il attendait simplement la sortie finale du jeu en novembre pour déployer ses outils mis à jour.





Le véritable défi reste la capacité d'Activision à s'adapter en temps réel et à rendre les sanctions réellement dissuasives. Les bannissements de comptes sont peu efficaces sur des modes free-to-play comme Warzone, où un tricheur peut recréer un compte en quelques minutes. La question du bannissement matériel (lié à l'ordinateur lui-même) reste donc au cœur des débats, même si des techniques de contournement existent également.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'anti-triche Ricochet ?

Ricochet est le système anti-triche développé par Activision. Sa particularité est de fonctionner au niveau du "noyau" (kernel) du système d'exploitation, ce qui lui donne un accès très profond pour surveiller les processus et détecter les logiciels de triche qui tentent de se dissimuler. C'est une méthode très intrusive mais jugée nécessaire pour combattre les triches modernes.

Suis-je obligé d'activer Secure Boot et TPM 2.0 pour jouer à Black Ops 7 sur PC ?

Oui. Pour la bêta et très certainement pour le jeu final, ces deux fonctionnalités de sécurité doivent être activées dans le BIOS/UEFI de votre carte mère. La plupart des PC récents les ont activées par défaut, mais il est possible que vous deviez le faire manuellement sur certaines configurations.

La bêta ouverte sera-t-elle aussi protégée ?

Oui, Activision a confirmé que les mesures anti-triche seraient encore renforcées pendant la bêta ouverte (du 5 au 8 octobre) et jusqu'au lancement officiel du jeu le 14 novembre. L'entreprise utilise cette période pour "entraîner" son système et affiner ses protections face aux nouvelles techniques des tricheurs.