La machine de guerre Call of Duty est en train de faire machine arrière. Face à une communauté de plus en plus critique et à la montée en puissance de la concurrence, le studio Treyarch a annoncé un changement de cap radical pour Black Ops 7. Au programme : un grand ménage dans les cosmétiques pour retrouver une identité plus sobre et une intensification de la guerre contre les tricheurs. Un mea culpa en bonne et due forme.

Pourquoi ce changement de cap si radical ?

La raison est double : la colère des fans et la peur de la concurrence. Ces dernières années, la franchise s'est perdue dans une surenchère de skins et de collaborations pop culture, transformant les champs de bataille en véritables carnavals. Le flop monumental du premier trailer de gameplay de Black Ops 7 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

En parallèle, le succès de la bêta de Battlefield 6 , qui mise sur une approche plus réaliste et militaire, a sonné comme un avertissement pour Activision. Cette annonce ressemble donc à une manœuvre défensive pour reconquérir une base de joueurs lassée et tentée d'aller voir ailleurs.

Concrètement, qu'est-ce qui ne sera pas transféré ?

La décision la plus symbolique est la rupture avec le passé immédiat. Treyarch a confirmé que les opérateurs, les skins et les armes de Black Ops 6 ne seront pas transférés dans Black Ops 7. Une première qui vise à garantir une cohérence visuelle et une ambiance plus immersive. Seuls les jetons de Double XP et les GobbleGums seront conservés pour ne pas léser les joueurs sur leur temps d'investissement.

Attention, cette mesure ne concerne que le multijoueur de Black Ops 7. Tous vos achats cosmétiques resteront bien évidemment disponibles dans Warzone.

La lutte anti-triche sera-t-elle enfin efficace ?

C'est l'autre grande promesse de cette opération reconquête. Activision compte intensifier la chasse aux tricheurs grâce à une intégration plus profonde du système RICOCHET. Pour la première fois, le jeu exigera l'activation de fonctions de sécurité matérielles sur PC.

À partir du lancement le 14 novembre, il sera obligatoire d'activer le Secure Boot et le TPM 2.0 dans le BIOS de sa machine pour pouvoir jouer. L'objectif est de rendre la vie beaucoup plus difficile aux développeurs de logiciels de triche en bloquant leurs méthodes à la racine du système.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand pourra-t-on en voir plus sur Black Ops 7 ?

Le grand rendez-vous est fixé au 30 septembre pour l'événement Call of Duty: NEXT, qui dévoilera en détail le multijoueur. La bêta en accès anticipé suivra du 2 au 4 octobre, avant une bêta ouverte à tous du 5 au 8 octobre.

Le mode Zombies est-il concerné par ce retour aux sources ?

Oui, Treyarch a promis des nouveautés pour le mode Zombies, avec notamment un nouveau véhicule et une nouvelle équipe plongée dans l'univers du Dark Aether, suggérant une volonté de revenir à une narration plus sombre et cohérente.

Cette promesse d'authenticité est-elle durable ?

C'est toute la question. Si l'intention est louable, il faudra voir si Activision résistera à la tentation de réintroduire des collaborations lucratives dans les saisons futures. Le lancement du jeu sera le véritable test de cette nouvelle philosophie.