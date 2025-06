Ce nouvel opus nous plongera en 2035. Vous incarnerez David Mason, dont la voix sera celle de l'acteur Milo Ventimiglia, et vous reprendrez l'histoire juste après Call of Duty Black Ops II (sorti en 2013, oui, déjà !). Votre mission ? Mener l'équipe Black Ops face à un ennemi manipulateur, qui, tenez-vous bien, manie la peur comme une arme. L'attente est colossale pour ce premier titre consécutif de la série Black Ops. Les informations, qui devaient rester ultra-secrètes pour les développeurs, ont été repérées en un clin d'œil par la communauté et notamment par CharlieIntel sur X, la bible des fans. Forcément, ça met la pression sur Activision, qui doit gérer cette "fuite" tout en maintenant le hype au max.

Alors, ces nouveaux modes de jeu, ça donne quoi ?

La fuite est sans appel : deux modes multijoueurs inédits sont ainsi désormais connus. Le premier, et c'est la grosse surprise, s'appelle "Skirmish". Imaginez : 20 contre 20. Sur une carte immense. Le but ? Capturer des points, détruire des cargaisons et transmettre des données. Mais la cerise sur le gâteau, c'est cette fameuse wingsuit. Elle vous permettra de survoler le champ de bataille, de contourner les ennemis, d'atteindre les objectifs avant tout le monde. Cette configuration promet des tactiques assez fun ! Le second, "Overload", proposera des combats en 6 contre 6. Deux équipes s'y disputeront le contrôle d'un dispositif EMP neutre, qu'il faudra livrer à la base ennemie pour marquer des points et remporter la victoire. Ces modes promettent d'apporter de la fraîcheur et de nouvelles dynamiques aux batailles multijoueurs de Call of Duty.

Qui incarne qui et quelle est l'histoire derrière le jeu ?

Black Ops 7 nous emmène donc en 2035, dans une suite directe à Black Ops II. Milo Ventimiglia, acteur reconnu, prête sa voix au héros, David Mason. À ses côtés, on retrouvera Mike Harper, dont le rôle sera repris par Michael Rooker. Et une petite nouvelle, Emma Kagen, incarnée par Kiernan Shipka. Le pitch ? Votre équipe Black Ops doit affronter un ennemi dont l'arme principale est la peur. Un concept fort, qui promet une histoire prenante, bien au-delà des simples fusillades. Cette dimension narrative, souvent plébiscitée par les fans, devrait donner encore plus de profondeur à l'univers du jeu.

Cette fuite, une aubaine pour Activision ?

Cette fuite "accidentelle", bien que potentiellement embarrassante pour Activision, pourrait en fait être un cadeau inattendu. Le buzz est immense. L'information a fait le tour du web en un temps record, et l'excitation des joueurs est à son comble. Le jeu est déjà attendu comme le loup blanc pour novembre, sur toutes les plateformes (PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One). Et qui sait, la rumeur d'une sortie sur Nintendo Switch 2 continue de circuler... Le prochain grand rendez-vous ? Sûrement la Gamescom en août, où on devrait avoir enfin la date de sortie officielle. Qu'elle soit voulue ou non, cette fuite a réussi son pari : maintenir Black Ops 7 sous les feux des projecteurs, et ça, c'est déjà une victoire.

FAQ

Quand est prévue la sortie de Call of Duty Black Ops 7 ?

Call of Duty Black Ops 7 est attendu pour le mois de novembre sur PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One, et potentiellement la Nintendo Switch 2.

Quels sont les nouveaux modes de jeu révélés par la fuite ?

La fuite a révélé deux nouveaux modes : "Skirmish" (20v20 avec wingsuit) et "Overload" (6v6 avec un dispositif EMP à livrer).

Qui incarnera David Mason dans Call of Duty Black Ops 7 ?

L'acteur Milo Ventimiglia prêtera sa voix au personnage de David Mason dans Call of Duty Black Ops 7.