À quelques semaines de sa sortie, la machine marketing de Call of Duty: Black Ops 7 tourne à plein régime. Après des mois de spéculation, Treyarch a enfin lâché une bombe avec "Ashes of the Damned", la bande-annonce cinématique de son très attendu mode Zombies.

Au programme : un voyage dans le Dark Aether, un nouvel antagoniste mystérieux et, surtout, la rencontre explosive entre deux générations de héros face aux hordes de morts-vivants.

Que révèle ce nouveau trailer cinématique ?

La vidéo reprend exactement là où l'histoire de Black Ops 6 s'était arrêtée. L'équipe de Weaver (composée de Grigori Weaver, Dr. Elizabeth Grey, "Mac" Carver et Maya Aguinaldo) se retrouve projetée dans la dimension cauchemardesque du Dark Aether.

À peine arrivés, ils tombent nez à nez avec les quatre personnages originaux du mode Zombies : "Tank" Dempsey, Takeo Masaki, Nikolai Belinski et Edward Richtofen. Mais les retrouvailles sont de courte durée, car un nouvel ennemi au look de cow-boy fait son apparition, aspirant littéralement l'âme des huit héros avant de les laisser affronter ses sbires zombifiés.

Qui sont exactement les personnages jouables ?

Cette réunion de huit personnages est le cœur de la nouvelle expérience. Treyarch a cependant précisé qu'il ne s'agissait pas des versions Ultimis ou Primis des personnages iconiques, mais de "nouvelles incarnations jamais vues auparavant", arrachées à différentes époques de l'Histoire. On retrouvera donc :

L'équipe moderne : Weaver, Grey, Carver, et Aguinaldo , tout juste sortis de leur combat dans Black Ops 6.

, tout juste sortis de leur combat dans Black Ops 6. L'équipe classique revisitée : Dempsey (vétéran du Vietnam de 1968), Takeo (rōnin du Japon féodal de 1591), Nikolai (commandant de char soviétique en Afghanistan en 1984) et Richtofen (scientifique d'une réalité où l'Axe a gagné la guerre en 1945).

Cette alliance improbable devra coopérer pour survivre et comprendre les desseins de leur mystérieux agresseur.

Quelles sont les autres nouveautés attendues ?

Au-delà de son casting de rêve, ce mode Zombies s'annonce massif. La première carte "round-based" sera la plus grande jamais conçue par le studio, s'inspirant de la structure de la carte culte "Tranzit" de Black Ops 2, avec un nouveau "Wonder Vehicle" pour traverser les zones.

Mais la surprise ne s'arrête pas là : Treyarch a également confirmé le retour d'un mode adoré des fans, Dead Ops Arcade 4. Ce shooter frénétique en vue de dessus, jouable jusqu'à quatre en coopération, promet une expérience arcade décomplexée, loin du sérieux de la campagne principale, avec son lot de bonus délirants et de boss inédits.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira Call of Duty: Black Ops 7 ?

Le jeu est prévu pour le 14 novembre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une bêta ouverte aura lieu du 2 au 8 octobre pour les joueurs ayant précommandé le jeu ou abonnés au Game Pass.

Faut-il avoir joué aux précédents Zombies pour comprendre l'histoire ?

L'histoire fait directement suite à celle de Black Ops 6, mais le fait d'introduire de nouvelles versions des personnages classiques suggère un point d'entrée accessible pour les nouveaux joueurs. Connaître l'historique des personnages enrichira l'expérience, mais ne devrait pas être indispensable pour suivre l'intrigue principale.

Le mode Dead Ops Arcade 4 sera-t-il disponible dès le lancement ?

Oui, Treyarch a confirmé que Dead Ops Arcade 4 sera inclus dans le jeu de base dès sa sortie le 14 novembre. Il ne s'agit pas d'un contenu post-lancement mais bien d'une des expériences Zombies disponibles dès le premier jour.