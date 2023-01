The Callisto Protocol a profité d'une communication particulièrement soignée et a réussi à créer une certaine attente auprès des joueurs. Le titre supervisé par Glen Schofield à qui l'on doit la franchise Dead Space était gage de qualité et de sérieux pour le projet... D'ailleurs, le titre empruntait beaucoup à Dead Space sur le papier, mais dans les faits, c'est un jeu bien différent qui est sorti.

Le titre de Striking Distance une fois sorti, la déception est de mise : l'action est bien plus présente qu'attendu et le jeu survole son scénario et l'ambiance promise par les développeurs.

En marge, divers problèmes au lancement du titre n'ont pas aidé ce dernier à trouver sa place... Le gameplay considéré comme exigeant et très punitif a été lourdement critiqué et finalement, la mayonnaise n'aurait pas pris.

Des objectifs de vente divisés par deux

Krafton, qui aurait misé plus de 162 millions de dollars sur le titre devait créer une nouvelle licence. The Callisto Protocol doit profiter d'un suivi jusqu'à l'été prochain et plusieurs DLCs sont en vue... Mais finalement, le titre pourrait simplement s'évaporer dès la sortie du contenu déjà prévu.

L'éditeur comptait écouler 5 millions de copies pour rembourser son investissement initial. A ce stade il se dit que le titre n'aurait trouvé preneur qu'auprès de 2 millions de joueurs. Cela a entrainé une chute du cours de l'action de Krafton en Corée du Sud. Les objectifs de ventes ont été révisés à la baisse : seulement 2,1 millions de copies sont désormais attendues.