Il fallait bien un poids lourd pour conclure le Xbox Games Showcase. Sans grande surprise, c'est le mastodonte Call of Duty: Black Ops 7 qui a été officialisé par Microsoft. Le prochain opus de la saga sera développé par Treyarch et Raven Software. Et pour la première fois, il s'agira d'une suite directe à l'épisode de l'année précédente.

Un retour vers le futur pour Black Ops

Fini les années 90 de Black Ops 6. La nouvelle campagne nous propulse directement en 2035. Le monde est au bord du gouffre, en proie à une guerre psychologique. Un visage familier fera son retour pour mettre de l'ordre dans tout ça : David Mason, le héros de Black Ops 2. Face à lui, un ennemi manipulateur qui utilise la peur comme une arme. Une première bande-annonce a planté le décor, sans toutefois montrer de gameplay.

La promesse d'une expérience "déroutante"

Les équipes d'Activision ne manquent pas d'ambition. Le studio promet l'expérience la plus déroutante jamais vue dans la série Black Ops. Derrière ces grands mots, on retrouvera les fondamentaux qui ont fait le succès de ce type de jeu vidéo. Le menu s'annonce complet : une campagne jouable en coopération, un mode multijoueur avec de nouvelles cartes, et bien sûr le retour du célèbre mode Zombies par manches.

Sortie sur toutes les plateformes, et surtout le Game Pass

Pour la date de sortie exacte, il faudra patienter. Une présentation complète du jeu est prévue plus tard cet été. La bonne nouvelle, c'est que personne ne sera laissé de côté. Le titre est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Et la meilleure nouvelle pour les joueurs de l'écosystème Microsoft : le jeu sera disponible dès le premier jour dans le Game Pass. Une confirmation qui pèse lourd.