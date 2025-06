Microsoft poursuit les améliorations pour le Microsoft Store sur Windows qui est utilisé par plus de 250 millions d'utilisateurs chaque mois.

La page d'accueil du Microsoft Store sera personnalisée pour chaque utilisateur et en fonction de son profil, qu'il soit axé sur la productivité, le développement ou encore le jeu vidéo, par exemple. De nouvelles recommandations seront basées sur les activités récentes, les tendances locales et les dernières campagnes promotionnelles.

Les recommandations personnalisées restent sous le contrôle des paramètres de Microsoft Store. Par ailleurs, la recherche est promise beaucoup plus intelligente avec la prise en compte de l'intention de l'utilisateur, les mises à jour et les évaluations des applications, ainsi que les nuances linguistiques.

Copilot et intégration renforcée avec Windows

Pour les utilisateurs aux États-Unis, Copilot est désormais disponible via un bouton situé en bas à droite et peut répondre à des questions lors de la consultation d'une page en rapport avec une application particulière. Une autre possibilité mise en avant est la comparaison entre deux applications.

Une nouvelle section de découverte propose du contenu connexe sur les pages produits, tandis que des badges signalent les applications disposant de fonctionnalités IA ou optimisées pour les Copilot+ PC.

Microsoft indique que l'intégration du Microsoft Store à Windows est renforcée, notamment avec la recherche et l'installation rapide des applications ou des jeux directement par le biais de Windows Search. Néanmoins, ce ne sera pas le cas partout dans le monde.

Une expérimentation concerne en outre la suggestion d'applications pour ouvrir certaines extensions de fichiers. L'intérêt sera lorsqu'un utilisateur ne dispose pas d'application pour une extension et n'a pas défini d'application par défaut.

Des performances amendées

Ironiquement, l'intégration plus poussée du Microsoft Store dans Windows intervient alors que Microsoft va apporter dess modifications pour se conformer aux exigences du DMA en Europe. Le Microsoft Store pourra être désinstallé de la même manière que les autres applications.

Selon Microsoft, le Microsoft Store bénéficie d'investissements en matière de performances et se lance dorénavant deux fois plus vite qu'il y a six mois. La fiabilité et la rapidité des installations auraient également été améliorées au cours des six derniers mois.