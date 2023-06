Face aux énergies fossiles, les projets destinés à exploiter des énergies renouvelables progressent rapidement sur fond de crise énergétique et d'accélération du changement climatique avec la hausse rapide des températures moyennes.

Parmi les énergies vertes, le solaire est celle qui connaît le plus de succès et sera à la base des plus gros ajouts de capacité cette année et les suivantes. Mais les panneaux solaires ont une limitation inhérente : il ne produisent pas la nuit (hors systèmes radiatifs particuliers).

Aussi, pourquoi ne pas tenter de profiter de l'énergie solaire à tout moment en la puisant depuis des centrales dans l'espace proche de la Terre et ayant accès à la ressource en continu ?

Produire de l'électricité dans l'espace, renvoyer des micro-ondes vers la Terre

C'est l'objet du prototype de centrale solaire SSPD (Space Solar Power Demonstrator) lancé en début d'année par l'institut Caltech (California Institute of Technology) et qui entre dans un cadre plus large SSPP (Space Solar Power Project).

Le dispositif MAPLE de transfert d'énergie par micro-ondes

Ce dernier prévoit la production d'électricité à partir d'énergie solaire dans l'espace mais aussi sa transmission vers la surface de la Terre par micro-ondes. Le démonstrateur SSPD-1 a ainsi emporté un système MAPLE (Microwave Array for Power-Tranfer Low Orbit Experiment) qui a déjà démontré la capacité de transférer de l'énergie à courte portée.

L'expérience a notamment permis de démontrer que les composants ont résisté au placement en orbite et ont fonctionné comme attendu ensuite. MAPLE permet de tester différentes configurations et de gérer les problèmes d'interférences pour trouver le mode de transmission d'énergie le plus efficace et à longue portée.

Bientôt une source d'énergie ubiquitaire ?

Et, déjà, les ingénieurs de Caltech indiquent qu'en plus de pouvoir recevoir l'énergie transmise vers des récepteurs de test dans l'espace, il a été possible de détecter la transmission d'énergie lorsque les antennes pointaient vers la Terre.

Le transfert de l'énergie produite depuis l'espace vers la Terre n'est pas encore réalité mais les technologies progressent rapidement. A terme, Caltech envisage que le projet SSPP donne lieu à une constellation de stations solaires porteuses de panneaux photovoltaïques et produisant de l'électricité en permanence et de façon régulière, sans les obstacles des cycles jour/nuit, de la couverture nuageuse et des saisons.

Cette électricité pourra ensuite être transformée en micro-ondes renvoyées vers la Terre en transmission sans fil longue distance pour alimenter n'importe quel point du globe.

Cela pourrait fournir une source d'énergie dans des zones reculées ou lors de catastrophes naturelles, sans avoir à déployer un réseau terrestre et/ou une infrastructure lourde.