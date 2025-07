On commence avec une petite présentation du Corsair VOID v2 sans fil.

Grâce à une connexion sans fil ultra-rapide de 2,4 GHz à faible latence et au Bluetooth, vous profitez d’une grande réactivité pour le jeu et d’une flexibilité optimale au quotidien. Le passage d’un mode à l’autre se fait d’un simple appui sur un bouton.

Les haut-parleurs de 50 mm sur mesure délivrent un son riche et puissant, mettant en valeur chaque détail sonore pour renforcer l’intensité de vos sessions. Que vous soyez sur PC, PlayStation, Nintendo Switch ou smartphone, basculez instantanément entre vos appareils sans fil pour une expérience fluide et sans interruption.

Enfin, le casque assure une autonomie longue durée jusqu’à 70 heures avec une seule charge. Et si vous êtes pressé, 15 minutes de recharge suffisent pour récupérer jusqu’à 6 heures d’utilisation.

Le Corsair VOID v2 sans fil est disponible en noir à 99,59 € (ou en blanc à 99,99 €) au lieu de 119,99 € (prix officiel), soit une remise de 17 % sur Amazon.

Les casques Corsair suivants sont également disponibles à prix réduit en ce moment :

