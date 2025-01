Voici tout d'abord la eufy WiFi 4G LTE Cam S330 avec panneau solaire.

La résolution 4K en couleur de la caméra vous permet d'identifier une plaque d'immatriculation à 10 mètres de distance, tandis que le projecteur de 100 Lumens dévoile des détails précis jusqu'à 8 mètres, même la nuit.



Profitez d'un champ de vision ultra-large, panoramique et inclinable, où l'intelligence artificielle détecte et suit les personnes et véhicules, couvrant un large éventail de mouvements.

Bénéficiez d'une liberté totale 24h/24 et 7j/7 grâce au panneau solaire et à la batterie puissante de 9 400 mAh, ainsi que d'une sécurité maximale et une connectivité fluide grâce à l'intégration de la 4G et du WiFi.



La carte SIM incluse permet d'accéder aux principaux réseaux européens, sélectionnant automatiquement le réseau le plus stable pour garantir une connectivité optimale et une diffusion fluide et fiable de vos vidéos.

Le pack caméra eufy WiFi 4G LTE Cam S330 sans fil + panneau solaire est disponible à 169,99 € au lieu de 229,99 €, soit une remise de 26 % sur Amazon.



Voici quelques autres modèles de caméras et des packs avec panneau solaire en promotion :

