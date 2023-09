De nos jours, les caméras sport offrent un large panel de possibilités. En effet, étant le plus souvent étanches, dans une coque de protection solide, ces appareils capturent à votre guise les plus grands moments de votre vie afin que vous puissiez en profiter plus tard.

Commençons avec la caméra sport GoPro HERO9. Cet outil étanche, permettant de graver dans le dur vos futurs souvenirs, dispose d'un écran LCD à l'avant et d'une dalle tactile à l'arrière. Elle capture des images en UHD 5K (vidéo) et prend des photos à 20 MP. Il est possible de l'utiliser pour de la diffusion en direct en 1080p et l'appareil est doté d'un capteur de stabilisation.

Cette caméra sport GoPro HERO9 est vendue 299 € au lieu de 429,99 € soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.

