Pour bien commencer la semaine, nous allons vous proposer une sélection de trois produits affichant de belles remises et il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec l'aspirateur robot laveur Xiaomi Mi Vacuum Mop. Cet aspirateur robotisé possède la technologie de navigation par cartographie. Vous pouvez créer des zones de travail restreintes. Il détecte les marches, les obstacles et le vide. Grâce à ses trois modes de fonctionnement, vous pourrez aspirer, nettoyer ainsi qu'aspirer et nettoyer. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Cet aspirateur robot laveur Xiaomi Mi Vacuum Mop est bradé à 319 € au lieu de 399 € soit 20% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 1,99 € pour la livraison, sous 2 jours.





Continuons avec le volant PC Thrustmaster T300. Cet appareil servant à se trouver au plus proche de la simulation automobile est composé d'un bloc volant avec moteur brushless de 25 W incluant le retour de force. Le volant, en lui-même, est tissé d'alcantara à la main. Le pédalier, quant à lui, est doté de trois pédales en aluminium avec ressorts mécanique pour le rappel. Il est compatible avec la PS4 et la PS5.

Ce volant PC Thrustmaster T300 est proposé à 379,99 € au lieu de 549,99 € soit 31% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 4 jours.





Enchainons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic. Cet objet connecté est doté d'un écran de 42 mm et dispose de la technologie GPS. Elle fonctionne sous WearOS et est étanche. Cet outil permet de, notamment, lire les SMS et de répondre aux appels, mais aussi d'analyser votre corps tant pour l'exercice que pour le repos.

Cette montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic est commercialisée à 129,90 € au lieu de 369 € soit 65% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 3,99 € dans un délai de 48 heures.





