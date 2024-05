Commençons avec le bundle Osmo Action 3 Standard.

La Osmo Action 3 est une caméra sport offrant une résolution 4K et un champ de vision ultra-large de 155°.

Elle est étanche jusqu'à 16 mètres et est dotée d'écrans tactiles avant et arrière avec revêtement hydrophobe.

Profitez d'une autonomie maximale de 160 minutes et de 150 minutes d'enregistrement continu à des températures allant jusqu'à -20°C.

Une conception innovante de montage rapide permet de fixer l'Action 3 en toute sécurité sur tous vos équipements, même en position verticale.

La caméra est livrée avec un cadre de protection, un support d'adaptateur et d'autres éléments essentiels.

Le bundle Osmo Action 3 Standard est proposé en ce moment à 199,99 € sur Amazon, et son prix officiel s'élève à 249 €.





Passons maintenant à la montre connectée Amazfit T-Rex Pro.

Conçue pour résister aux conditions extrêmes, la T-Rex Pro a obtenu 15 certifications de niveau militaire et est dotée d'un écran AMOLED de 1,3 pouce protégé par un boîtier étanche jusqu'à 100 mètres.

Elle intègre des modules GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo et prend en charge plus de 100 modes sportifs, dont huit avec détection automatique.

L'Amazfit T-Rex Pro fournit des informations météorologiques utiles pour le sport et dispose de fonctionnalités de suivi de la santé, de forme physique, du sommeil et du stress, avec un système d'évaluation et un score PAI (Personal Activity Intelligence) personnalisé.

Équipée d'un altimètre barométrique et d'un capteur optique BioTracker 2 PPG, la montre mesure la fréquence cardiaque tout au long de la journée et permet également de mesurer la saturation en oxygène du sang.

Elle offre une autonomie de 18 jours en usage normal, jusqu'à 9 jours en usage intensif et jusqu'à 40 heures avec le GPS activé.

Elle est disponible en gris ou noir.

La montre connectée Amazfit T-Rex Pro est en promotion à 88,98 € sur AliExpress, et son prix officiel s'élève à 169,90 €. Livraison gratuite en 7 jours.





Enfin, terminons notre top 3 avec le scanner 3D 3DMakerpro Mole Premium Edition.

Il offre une numérisation 3D de haute précision allant jusqu'à 0,05 mm pour capturer les moindres détails. Avec une plage de capture unique de 200 x 100 mm et une vitesse allant jusqu'à 10 FPS, il peut rapidement numériser des objets de taille moyenne.

Vous pouvez choisir entre une numérisation manuelle, en vous déplaçant autour du scanner, ou une numérisation sur table avec le plateau tournant.

Il est équipé de modules optiques anti-tremblement et assure une numérisation fluide et stable, même en mode portable, avec des fréquences d'images élevées et une distorsion minimale.

L'algorithme intelligent vous permet de numériser sans marqueurs, même sur les grandes pièces.

Grâce au proche infrarouge (NIR), les objets noirs sont clairement visibles et la numérisation faciale est sécurisée.

Les fichiers générés peuvent être exportés dans les formats 3D les plus courants comme OBJ, STL, et PLY.

Le scanner 3D 3DMakerpro Mole Premium Edition est au prix de 399 € avec le code NNNFR3DMS sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.







