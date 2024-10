Voici tout d'abord une petite présentation de l'aspirateur robot Xiaomi X10.

Il se distingue par sa station d'accueil multifonctionnelle, qui permet un vidage automatique avec un sac collecteur de 2,5 L, offrant environ deux mois de nettoyage sans intervention

Le robot fournit une puissante aspiration de 5200 Pa et est doté de 16 capteurs, incluant six capteurs d’obstacles, qui lui permettent de détecter les tapis et de se surélever jusqu'à 20 mm pour aspirer efficacement tout type de surface.



Son réservoir de 400 ml pour la poussière et 200 ml pour l’eau est muni d’un contrôle électronique, préservant ainsi les sols. Sa batterie Li-ion de 5 200 mAh assure jusqu'à trois heures d'autonomie, avec un retour automatique à la base de recharge après chaque session.

Le X10 utilise une navigation LDS mise à jour avec un capteur laser pour une cartographie précise, de jour comme de nuit. Contrôlable via l’application Mi Home/Xiaomi Home, il est compatible avec Google Assistant et Alexa, permettant la création de scénarios personnalisés. Vous pouvez ajuster les modes de nettoyage selon vos besoins et même le piloter à distance pour maintenir un nettoyage en profondeur, même en votre absence.

Retrouvez le Xiaomi X10 à 299,99 € au lieu de 499,99 € sur le site officiel, soit une remise de 40 %. À noter que les nouveaux clients Xiaomi bénéficient en plus d'un coupon de -15 €.





Et voici quelques autres produits connectés Xiaomi pour la maison en promotion en ce moment :

Sonnette vidéo Xiaomi Smart Doorbell 3S à 89,99 € soit -10% + coupon de -15 € pour les nouveaux clients (2K, vue diagonale à 180°, stockage cloud gratuit 72h, carillon, IP65, WiFi 6, alertes de mouvement sur le palier de la porte, sensibilité de la vision nocturne ajustable, sone de surveillance personnalisable, surveillance précise de l'alimentation...)





Purificateur d'air Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro à 194 € soit -44% (et prix officiel 399,99 €) (zone de couverture effective 60 m2, filtrage 3-en-1, affichage OLED, surveillance de la qualité de l'air en temps réel, rappels de remplacement du filtre, ionisation négative de l'air, charbon actif pour l'élimination des odeurs...)

