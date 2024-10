On commence avec le Samsung Galaxy Z Flip4 256 Go - Noir.

Une fois déplié, il dévoile un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces en Full HD+ offrant des couleurs éclatantes et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité exceptionnelle. Plié, il présente un écran externe Super AMOLED de 1,9 pouce (260 x 512 pixels) qui affiche plus d’informations qu’auparavant : notifications, météo, musique ou même Samsung Pay, directement à portée de main.

Équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 (jusqu'à 3,18 GHz), de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, le Z Flip4 offre puissance et rapidité au quotidien.

Son double capteur photo de 12 MP vous permet de capturer des images saisissantes et de jouer avec les angles pour des prises de vue originales. Le mode Nuit assure des photos de haute qualité, même en basse lumière, et la caméra frontale de 10 MP Dual Pixel offre une netteté remarquable. Le mode Flex, quant à lui, vous permet de poser le téléphone sur une surface pour des selfies réussis sans trépied.

Android 12 offre une interface modernisée et plus intuitive, axée sur la fluidité et la réactivité. Avec ses nouvelles animations, l’interface est optimisée pour chaque pression, balayage et défilement. Le widget de conversation met en avant les discussions importantes directement sur l’écran d’accueil.

Vous pouvez trouver le Galaxy Z Flip4 256 Go à 319,98 € en noir ou à 307 € en bleu sur Cdiscount avec la livraison gratuite. Pour rappel, le prix officiel du smartphone s'élève à 1 169 €.

On enchaîne avec l'aspirateur balai sans fil avec base Tineco Pure One Station 5 Plus.

Il offre un entretien automatique après chaque utilisation : il suffit de replacer l'aspirateur sur sa base, où il se recharge et nettoie tout seul la brosse, le tube, le filtre et le bac à poussière.

Son aspiration puissante de 175 W capture rapidement la poussière, les débris et les poils d’animaux pour un nettoyage quotidien optimal des tapis et des sols durs.

Le système Dura-cyclone intègre plusieurs cyclones et un filtre HEPA auto-nettoyant, assurant une puissance d'aspiration élevée et constante.

Les poils en V de la brosse ZeroTangler amassent efficacement les cheveux, les poils, la poussière et les particules, tandis que le double peigne démêle les cheveux pour éviter tout enchevêtrement.

L'aspirateur intègre un bac à poussière de 2,5 litres de grande capacité qui retient les débris et la poussière pendant longtemps, réduisant la fréquence de vidage.

Le Tineco Pure One Station 5 Plus est disponible à 329 € au lieu de 399 € (prix officiel) grâce au coupon à cocher sur Amazon.





Enfin, on termine avec le graveur laser Sculpfun S9 5,5W.

Il propose une grande surface de gravure de 410 x 420 mm, et sa puissance laser de 5,5 à 6 W, combinée à une technologie de mise en forme du faisceau avancée, offre un niveau de précision de 0,01 mm. Grâce à sa conception à focale fixe et son dispositif coulissant, le graveur garantit une mise au point rapide et facile.

Son châssis entièrement métallique assure une stabilité optimale et une installation simplifiée. L’appareil peut graver sur des matériaux comme le bois, le bambou, le carton, le plastique, le cuir, la céramique et même l’acier inoxydable 304. Il coupe efficacement le bois, le tissu non tissé, l’acrylique et d’autres plastiques.

Compatible avec les logiciels LaserGRBL, LightBurn et plusieurs autres, le S9 fonctionne sur les systèmes Windows et Mac et prend en charge une large gamme de formats d’images (NC, BMP, JPG, PNG, DXF). L’appareil est également certifié CE, FCC, RoHS, FDA et ICE.

Le graveur laser Sculpfun S9 est proposé au prix de 189 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 36 % sur la Fnac avec livraison gratuite depuis la Pologne et garantie de 2 ans.



