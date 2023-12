Commençons par le PC portable Asus Zenbook 14 OLED.

Elegant et léger, il est doté d'un large écran tactile 16:10 2,5K OLED HDR NanoEdge de 14 pouces et 90 Hz qui offre un incroyable réalisme avec des contrastes élevés et des noirs profonds. Il est également très lumineux avec ses 400 nits et la gamme colorimétrique de 100% SRGB garantit des couleurs de qualité cinéma éclatantes.

Le Zenbook 14 embarque un processeur AMD Ryzen 5 7530U (6 cœurs et 12 threads) et une carte graphique AMD Radeon pour des performances élevées ainsi que 16 Go de RAM DDR4 et un SSD PCIe 3.0 de 512 Go.

Côté son, vous bénéficiez d'un audio multidirectionnel Dolby Atmos, d'un amplificateur intelligent avec un son 350% plus fort sans distorsion ainsi qu'une suppression du bruit avec IA pour des visioconférences sans bruit parasite.

Le nouveau clavier, le pavé tactile ASUS ErgoSense et le NumPad 2.0, qui transforme le pavé tactile en pavé numérique, permettent une saisie facile. Le clavier rétroéclairé propose 3 niveaux d'intensité lumineuse et la charnière ErgoLift à 180° permet de mettre le PC à plat pour partager et montrer plus facilement.

Le PC est également équipé d'une batterie longue durée de 75 Wh pour des heures de navigation ou de travail ininterrompues.

Le PC portable Asus Zenbook 14 OLED est en ce moment au prix réduit de 779,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 13% sur Amazon. La livraison est gratuite.







