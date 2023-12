Commençons notre top 3 par la montre connectée HONOR Watch GS 3.



Elle est dotée d'un écran ultra-incurvé AMOLED 3D de 1,43 pouce avec une résolution de 326 PPI.

Son moniteur de santé avancé détecte votre fréquence cardiaque avec une précision supérieure à 97% grâce au capteur PPG à 8 canaux qui offre un suivi et un algorithme de fréquence à double moteur activé par IA.

Gardez également un œil sur votre oxygène sanguin avec le moniteur qui vous prévient de toute anomalie.

La HONOR Watch GS 3 prend en charge plus de 100 modes d'entraînement, dont 85 modes sur mesure et plus de 10 modes professionnels. Le GNSS à double fréquence garantit une précision de positionnement augmentée de 167%.

La batterie assure une longue autonomie jusqu'à 14 jours, et 5 minutes de charge seulement permettent à la montre de tenir toute une journée.

Vous pouvez passer des appels, recevoir des notifications de message avec réponse en un clic en cas d'occupation, rejeter des appels entrants avec réponse par SMS en un clic et bien d'autres fonctions avec l'assistant pratique.

Sa résistance à l'eau de 5ATM offre une étanchéité jusqu'à 50 mètres.

La montre connectée HONOR Watch GS 3 est en promotion à 131,15 € au lieu de 229 €, soit une remise de 42% sur Rakuten. La livraison est offerte.



Passons ensuite à l'écran PC gaming Lenovo Legion R25f-30. Il est équipé d'une dalle VA de 24,5 pouces avec résolution FHD.

Vous bénéficiez d'une expérience de jeu ultra-fluide et réactive avec 280 Hz et des temps de réponse MPRT de 0,5 ms pour garder une longueur d'avance sur vos adversaires, tandis qu'AMD FreeSync Premium garantit des temps de latence réduits et un gameplay sans aucune saccade.

Le Lenovo Legion offre une haute fidélité visuelle grâce à sa couverture d'espace colorimétrique sRGB à 99% et DCI-P3 à 90%, et sa compatibilité HDR augmente encore plus le réalisme des éclairages et des ombres. Côté audio, deux haut-parleurs 3 W garantissent un son stéréo riche.

Jouez confortablement pendant des heures en utilisant le support LTPS qui vous permet d'ajuster précisément le levage, l'inclinaison et le pivotement.

La technologie Natural Low Blue Light de Lenovo réduit la lumière bleue sans distorsion des couleurs et évite la fatigue oculaire.

L'écran PC gaming Lenovo Legion R25f-30 est proposé en ce moment à 169,99 € au lieu de 229,99 €, soit 26% de remise sur Darty. La livraison est gratuite.



Enfin, terminons avec le casque gaming filaire Corsair Virtuoso Pro. Il reproduit tous les sons avec une très grande précision grâce aux transducteurs en graphène haut de gamme de 50 mm qui vous font profiter d'un audio riche et détaillé.

Sa conception ouverte et aérée crée un son naturel et profond et améliore les performances des haut-parleurs. Le Virtuoso Pro soulage également vos oreilles lors de vos longues sessions avec sa mousse à mémoire de forme, son tissu respirable et doux et son flux d'air amélioré pour un confort total durant des heures.

Il est également doté d'un microphone unidirectionnel amovible pratique.

Compatible avec NVIDIA Broadcast et le logiciel VST, le Virtuoso Pro vous permet d'ajouter divers plugins pour profiter d’une réduction des bruits de fond ou encore de l’écho en temps réel.

Le casque gaming filaire Corsair Virtuoso Pro est en réduction à 169,99 € au lieu de 199 €, soit 15% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.





