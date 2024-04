Commençons avec la caméra de surveillance extérieure Tapo C500 FHD.

Elle offre une résolution de 1080P et une couverture jusqu'à 360°, permettant une visualisation nette et détaillée dans toutes les directions.

Dotée de la détection de personne avec IA et du suivi intelligent, elle identifie les individus en mouvement et peut les suivre rapidement, vous alertant en cas de besoin. Elle garantit également une vision nocturne claire jusqu'à 30 mètres.

Vous pouvez personnaliser les alarmes sonores (« parking interdit » ou « casse-toi de chez moi ») et bénéficier de la communication bidirectionnelle grâce au microphone et au haut-parleur intégrés.

Un stockage sécurisé et flexible est disponible, avec la possibilité d'enregistrer en continu 24/7 sur une carte micro SD jusqu'à 512 Go ou via Tapo Care, avec un essai gratuit de 30 jours.

La caméra de surveillance extérieure Tapo C500 FHD est en ce moment à 32,99 € au lieu de 37,99 €, soit une remise de 13% sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 59,99 €.



On peut trouver d'autres caméras de sécurité intérieures et extérieures à prix réduit en ce moment, par exemple :



Consultez aussi notre top 3 des promos de la journée (vélo électrique 5TH WHEEL Thunder 1FT, imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro et smartphone OnePlus 10T avec 16 Go de RAM) ou encore les promos Boulanger de la semaine.