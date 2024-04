Commençons avec le vélo électrique pliable 5TH WHEEL Thunder 1FT.

Il est doté d'un moteur de 250 W (500 W en crête) développant un couple maximal de 50 Nm ainsi que d'une batterie de 48 V / 10,4 Ah pouvant assurer jusqu'à 80 km d'autonomie.

Le Shimano à 6 rapports vous permet de choisir votre vitesse jusqu'à 25 km/h.

Le vélo intègre également de larges pneus de 20 pouces pour une conduite douce même sur des sentiers difficiles ainsi que des freins à disque avant et arrière, un amortisseur hydraulique avant et un amortisseur à ressort arrière.

Un écran LCD affiche le niveau de batterie, la vitesse, le kilométrage et la sélection des vitesses.

Le vélo électrique 5TH WHEEL Thunder 1FT est au prix de 749 € avec le code NNNFR5THW sur Geekbuying avec la livraison gratuite de l'UE. Son prix officiel s'élève à environ 1 312 €.



Passons à l'imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro.

Elle est équipée d'une extrudeuse "Sprite" directe à double engrenage, offrant une force d'extrusion de 80N pour une alimentation fluide de divers filaments, de buses haute température jusqu'à 300°C, d'une plaque d'acier à ressort PEI et d'une carte mère silencieuse 32 bits.

L'imprimante offre une impression efficace et précise avec une vitesse maximale de 160 mm/s, une compensation de résonance, une lumière LED, et un nivellement automatique du lit CR Touch.

Elle est compatible avec une variété de filaments tels que le PLA, l'ABS, le PVA, le bois, le TPU, le PETG et le PA. Supportant les températures élevées, l'imprimante facilite aussi l'impression avec des filaments comme l'ASA, le TPU, le PLA, le bois, le PETG, le PAHT et la soie.

L'imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro est à 199,99 € avec le code NNNCENS3S1PCO sur Geekbuying avec la livraison gratuite de Pologne. Son prix officiel s'élève à 590,97 €.



Enfin, terminons ce top 3 avec le OnePlus 10T 5G 16 / 256 Go - Vert.

Il est équipé d'un écran FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, prenant en charge le HDR10+ en permanence et offrant une compatibilité de couleurs sur 10 bits. Sa technologie de charge ultra-rapide 150 W SUPERVOOC Endurance Edition intègre un algorithme d'intelligence artificielle adaptatif à votre routine de charge.

Grâce à la puce Snapdragon 8+ Gen 1, le 10T offre des performances de pointe avec une accélération notable de l'IA.

Le smartphone intègre un système de caméra triple 50MP, équipé du capteur IMX766 haut de gamme et de la stabilisation optique d'image (OIS).

Avec ses 16 Go de RAM et la fonction Always Alive, il vous permet d'exécuter jusqu'à 30 applications en arrière-plan sans aucun ralentissement.

Le moteur de jeu HyperBoost intègre un stabilisateur d'image et assure un contrôle de charge GPU (GLC) pour une expérience de jeu fluide.

Le OnePlus 10T 5G 16 / 256 Go - Vert est à 366 € au lieu de 430,63 €, soit une remise de 15% sur Amazon. Le prix officiel s'élève à 829 €.



À découvrir également sur GNT :