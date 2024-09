On commence en premier avec le pack de 2 caméras de surveillance WiFi extérieures sans fil eufyCam 2C Pro.

Profitez d'une clarté exceptionnelle pour surveiller votre maison grâce à une résolution 2K.

Que ce soit en direct ou via des enregistrements, voyez clairement dans l'obscurité et identifiez facilement qui s'approche de votre domicile, et ce même la nuit grâce à une vision nocturne précise.

Les microphones intégrés assurent une communication bidirectionnelle fluide et en temps réel.

Avec la détection des formes humaines par IA, vous ne serez alerté que lorsque quelqu'un s'approche, évitant ainsi les fausses alertes. Il est également possible de configurer facilement des zones de surveillance personnalisées.

Les vidéos sont conservées localement et accessibles à tout moment via une connexion sécurisée, protégée par un chiffrement 256 bits, et les enregistrements sont conservés grâce aux 16 Go de mémoire eMMC.



La eufyCam 2C Pro est équipée d'un indice d'étanchéité IP67 et une seule charge vous offre jusqu'à six mois d'autonomie.

Le pack de 2 caméras de surveillance extérieures eufyCam 2C Pro est proposé à 129,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon. À noter qu'il s'agit du prix officiel pour une caméra.



On continue maintenant avec le projecteur LCD Wanbo X5.

Son écran géant avec une résolution native de 1080P et une luminosité élevée de 1100 lumens ANSI offre des images d'une qualité exceptionnelle, idéal pour l'intérieur comme l'extérieur.

Avec un rapport de contraste de 3000:1, des détails riches même dans les zones les plus sombres et une projection de 10,7 milliards de couleurs, il assure une précision professionnelle des couleurs quel que soit l'éclairage de votre pièce.

Le projecteur supporte également le contenu 4K et HDR10.

Le système de mise au point automatique élimine les ajustements manuels, tandis que la correction automatique du trapèze garantit des images parfaitement rectangulaires, même sous un angle.

Profitez de vos contenus depuis n’importe quel appareil, grâce à la compatibilité avec Airplay et Android. Le système Android 9.0 préinstallé propose un accès direct à une multitude de services de streaming, d’applications et de jeux.

Le système de refroidissement intelligent assure une dissipation de la chaleur efficace tout en réduisant le bruit, et 16 Go de mémoire interne sont intégrés.

Le projecteur prend en charge le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.0, et un écran de projection anti-lumière Wanbo de 100 pouces vous est offert.

Le vidéoprojecteur Wanbo X5 avec écran de projection est disponible à 185,42 € grâce au code 910FWDEK5M sur Geekbuying avec livraison offerte depuis la Pologne.



Enfin, on termine notre top 3 avec l'enceinte Bluetooth LG XBOOM RNC5.

Son système audio 2 voies avec 3 haut-parleurs comprend un amplificateur de graves surpuissant (Double Super Bass Boost) et un woofer lumineux X-Shiny de 8 pouces offrant un son impressionnant.

Contrôlez facilement l'éclairage LED multicolore via l'application dédiée ou écoutez la radio grâce à la réception DAB+ et FM.

Connectez jusqu'à trois smartphones simultanément pour voir leurs flashs s’illuminer au rythme de la musique, ou placez un téléphone dans le socle pour que les flashs suivent la musique.

Il est possible de multiplier la puissance sonore en jumelant deux enceintes LG XBOOM RNC5 sans fil, et des fonctions karaoké et DJ sont également intégrées.

L'enceinte Bluetooth LG XBOOM RNC5 est proposée en ce moment à 185 € sur Amazon, tandis que son prix officiel s'élève à 299 €.

