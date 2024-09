Aujourd'hui, zoom sur la nouvelle tablette HONOR Pad X8a 128 Go.

Fine et légère, elle est dotée d'un large écran FHD de 11 pouces avec un ratio écran-corps de 84 %, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 400 nits.

La tablette intègre une protection oculaire avancée, avec une diminution dynamique de l'intensité lumineuse, un mode E-book pour une lecture plus confortable et une certification TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue et du scintillement.

Le processeur Snapdragon 680 octa-core, gravé en 6 nm, offre une performance optimale pour le multitâche et les applications exigeantes, tandis que le GPU Adreno 610, avec une fréquence de 1,11 GHz, garantit des graphismes fluides.

Grâce à la collaboration multi-écran, vous pouvez glisser-déposer aisément des photos et vidéos entre vos appareils ou travailler sur des documents reçus sur votre téléphone directement depuis votre tablette. Il est également possible d'afficher jusqu'à 4 applications simultanément sur l'écran et de naviguer facilement entre elles.



Le système de haut-parleurs quadri-amplifiés, associé à l'algorithme HONOR Histen, offre une qualité sonore remarquable et optimise également les voix humaines tout en réduisant automatiquement les bruits ambiants. Certifié Hi-Res Audio et Hi-Res Audio sans fil, il garantit un son haute définition.

La batterie de 8 300 mAh permet jusqu'à 14 heures de lecture vidéo en ligne. Avec une autonomie de 56 jours en veille et jusqu'à 85 heures pour l'écoute de musique, elle est idéale pour une utilisation intensive.

Le stockage est extensible jusqu'à 1 To.

Jusqu'au 30 septembre et pour son lancement, la HONOR Pad X8a 128 Go est proposée au prix spécial de 129,90 € sur Amazon grâce au coupon à cocher au lieu de 169,90 €. Pour information, HONOR indique un prix de base de 199,80 € sur son site pour la X8a.

Un stylet vous est également offert pour l'achat de la tablette sur Amazon.

