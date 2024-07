On commence avec la caméra Philips Hue Secure filaire - intérieure / extérieure.

Profitez d'un flux HD 1080p en direct, allumez les lumières ou recevez des alertes sur votre smartphone en cas de détection de mouvement ou de son et bien plus encore.

Surveillez votre domicile en temps réel et recevez des notifications instantanées dès que la caméra détecte un mouvement. Créez des zones d'activité spécifiques pour être alerté en fonction de ce qui déclenche le mouvement, que ce soit une personne, un animal, un véhicule ou un colis.

Simulez votre présence même lorsque vous êtes absent et utilisez la fonction de conversation bidirectionnelle pour discuter avec vos visiteurs.

Profitez de toutes ces fonctionnalités grâce au pont Philips Hue (non inclus) qui permet d'accéder à une gamme complète de fonctions de sécurité connectée : alarmes sonores et lumineuses, automatisation par simulation de présence, etc.

La caméra Philips Hue Secure filaire - intérieure / extérieure est disponible en noir à 143,99 € au lieu de 199,99 € (prix officiel), soit une remise de 28 % sur Amazon. On peut également la trouver au même prix en blanc.



Voici quelques autres articles ainsi que des packs sécurité Philips Hue en promotion en ce moment :

Découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (montre connectée sport HUAWEI Band 8, smartphone OnePlus Nord 3 16 / 256 Go et PC portable gaming Lenovo LOQ 15ARP9) ou encore les meilleures promos Cdiscount du moment.