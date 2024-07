On commence avec la montre connectée HUAWEI Band 8.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,47 pouce sans bordure au design angulaire.

HUAWEI TruSleep 3.0 surveille chaque seconde de votre sommeil, tandis qu'avec Smart TruSeen 5.0, le bracelet suit automatiquement votre niveau de SpO2 et vous avertit immédiatement si celui-ci descend en dessous de la plage idéale.

Profitez d'une charge rapide et d'une batterie longue durée : deux jours d'autonomie avec seulement cinq minutes de charge (14 jours d'autonomie au total).

100 modes d'entraînement sont disponibles. La montre distingue la course de la marche et détecte automatiquement les quatre principaux styles de natation, tout en assurant un suivi en temps réel de la fréquence cardiaque pendant la nage.

La montre connectée HUAWEI Band 8 est en promotion à 39,99 € au lieu de 59 € (prix officiel), soit une remise de 32 % sur Amazon.





On passe maintenant au OnePlus Nord 3 - 16 / 256 Go - Gris, que nous avons eu l'occasion de tester l'année dernière.

Il est doté d'un écran Super Fluid AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence d'image dynamique adaptative de 120 Hz et HDR10+.

Dolby Atmos est intégré pour une expérience de jeu et de streaming immersive.

Avec la caméra principale Sony IMX890 50MP avec OIS, l'objectif macro et la caméra ultra-large de 112°, réalisez des vidéos 4K à 60 fps hyper fluides et optimisez vos photos nocturnes grâce à la combinaison de l'OIS et de l'algorithme TurboRAW pour des images nettes et des couleurs éclatantes.

La plateforme mobile MediaTek Dimensity 9000 en 4nm offre des performances ultra-rapides grâce à une RAM LPDDR5X de 16 Go. Utilisez jusqu'à 44 applications simultanément et profitez de vos jeux avec un taux de réponse tactile de 1 000 Hz.

Avec la charge SUPERVOOC Endurance Edition 80 W, obtenez une journée d'autonomie en seulement 15 minutes de charge, et le Battery Health Engine assure quatre ans de charges quotidiennes à plus de 80 % de capacité.

Le OnePlus Nord 3 - 16 / 256 Go en gris est disponible à 329 € sur la Fnac avec livraison offerte, tandis que son prix officiel s'élève à 399 €.

Il est également disponible sur AliExpress en gris ou vert à 318,70 € avec livraison gratuite en 5 jours.



Enfin, on termine avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15ARP9.

Il est équipé d'un écran de 15,6 pouces IPS Full HD 100 % sRGB avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et G-SYNC intégré.

Le PC embarque une carte graphique RTX 4060 8 Go et un processeur Ryzen 7 7435HS avec 8 cœurs, 16 threads et pouvant atteindre une fréquence maximale de 4,5 GHz.

On trouve 16 Go de RAM DDR5 extensible jusqu'à 32 Go ainsi qu'un SSD de 512 Go. Le PC peut accueillir jusqu'à deux disques SSD M.2 2242 de 1 To chacun.



Il prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le PC portable gaming Lenovo LOQ 15ARP9 est en promotion à 899,99 € au lieu de 1 199 € (prix officiel), soit une remise de 24 % sur Cdiscount avec livraison gratuite.

À découvrir également sur GNT :