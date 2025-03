Le groupe Canal+ annonce la signature d'un nouvel accord avec les organisations du cinéma français représentées par le BLIC (Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques), le BLOC (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) et l'ARP (Auteurs Réalisateurs Producteurs).

D'une durée de trois ans jusqu'au 31 décembre 2027 et avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, cet accord concerne Canal+ et Ciné+ OCS. Le précédent accord avait pris fin le 31 décembre dernier et il régnait un certain suspense pour un renouvellement.

Le scénario catastrophe d'un désengagement n'était pas totalement écarté, d'autant que les négociations ont été parasitées par la signature d'un accord de Disney+ avec le cinéma français, dont les conditions n'ont guère été appréciées par Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+.

160 millions d'euros par an (-27 %)

Avec le nouvel accord, Canal+ indique qu'il conforte son rôle essentiel de premier partenaire du cinéma français et souligne que le cinéma est la première motivation à l'abonnement Canal+. Le groupe s'engage à verser 150 millions d'euros en 2025, 160 millions d'euros en 2026 et 170 millions en 2027.

La somme est inférieure à celle du précédent accord. Pour autant, Canal+ conserve sa place privilégiée dans la chronologie des médias avec une diffusion des films dès 6 mois après leur sortie en salles.

En commission des affaires culturelles du Sénat, Maxime Saada avait pesté sur le fait que Disney+ est positionné à 9 mois dans la chronologie des médias pour 35 millions d'euros par an. « Il y a un sujet pour Canal+ avec les 220 millions d'euros par an à 6 mois. » Ce sera donc moins, avec 160 millions d'euros par an en moyenne.