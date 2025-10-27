La quatrième journée de la saison régulière de la Ligue des champions 2025-2026 se déroulera le 4 et le 5 novembre prochains. Canal+ en profite pour faire un cadeau en mettant un multiplex de cette journée de football européen en clair.

Le 4 novembre, il sera ainsi possible de regarder gratuitement les matchs retransmis dans le cadre d'un multiplex. Ce multiplex en clair ne sera pas diffusé sur la chaîne Canal+ elle-même. Pour les non-abonnés à la chaîne cryptée, il sera accessible par le biais de l'application Canal+.

L'une des grosses affiches sera le match opposant le PSG au Bayern Munich. Deux équipes qui figurent actuellement en tête de la phase de ligue à groupe unique, après avoir remporté leurs trois premières rencontres.

On a un cadeau pour vous ??



Le 4/11, le multiplex de la Ligue des champions sera diffusé GRATUITEMENT en direct sur l’app CANAL+ : 7 matches en direct dont #PSGBAY et #LIVRMA... Des affiches de rêve pour une soirée de folie ✨#UCL pic.twitter.com/ysSZ5CUyUT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2025

Les matchs du 4 novembre 2025 en Ligue des champions

18h45 :

Naples - Eintracht Francfort Slavia Prague - Arsenal

21h :