L'année 2023 a été marquée par le passage d'Apple en tête du marché mondial des smartphones, devançant Samsung pourtant leader depuis plus de 10 ans. Ce succès collectif des gammes d'iPhone ne fait pas oublier que le smartphone d'Apple est aussi un champion individuel, occupant souvent la première place des smartphones les plus vendus dans le monde.

Le cabinet d'études Canalys a dévoilé le Top 10 des smartphones les plus distribués l'an dernier et confirme de nouveau à la fois l'influence de la marque à la pomme et le succès de sa stratégie de différenciation entre ses modèles standard et ses versions Pro.

iPhone Pro Max, une valeur sûre

Le champion des ventes en 2023 a ainsi été l'iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus haut de gamme lancé fin 2022 avec 34 millions d'unités livrées. Il dépasse d'une courte tête l'iPhone 15 Pro Max lancé en septembre 2023 et dont les derniers mois de l'année ont permis d'en écouler 33 millions d'exemplaires.

Les iPhone Pro Max, avec leurs caractéristiques relevées et leurs spécificités au niveau de l'appareil photo et des capacités de stockage qui en font des iPhone à part et proposés au prix fort, ce qui ne semble pas décourager les amateurs de la marque.

Mais ce n'est pas fini puisque l'iPhone occupe également les trois positions suivantes des smartphones les plus vendus de l'année 2023 avec respectivement l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13.

Pour Samsung, plutôt Galaxy A que Galaxy S

Le groupe Samsung n'arrive enfin qu'en sixième position avec un smartphone Galaxy mais pas un Galaxy S haut de gamme : c'est avec le Galaxy A14 4G que le fabricant a généré un volume de 21 millions d'unités écoulées.

Il parvient à placer deux autres modèles, Galaxy A54 5G et Galaxy A14 5G tandis que l'iPhone 15 ferme la marche du Top 10 avec 17 millions d'unités. Aucun smartphone Galaxy S23 n'est donc parvenu à se hisser dans le classement.

Samsung en a écoulé environ 31 millions d'unités (en comptant les trois modèles), soit moins que l'iPhone 15 Pro Max ou l'iPhone 14 Pro Max à eux seuls. La série Galaxy S24 vient d'être lancée et le groupe coréen espère améliorer le volume global en le portant à 35 millions d'unités.

Pas sûr toutefois que cela suffise à faire entrer la nouvelle gamme dans le Top 10 des smartphones les plus distribuées de 2024...