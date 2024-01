Après avoir été numéro deux mondial des ventes de smartphones durant des années derrière Samsung, le groupe de Cupertino a fini par passer en tête pour la première fois sur l'ensemble de l'année 2023 à la faveur d'un franc recul des ventes de Samsung tout en parvenant à maintenir celles de ses iPhone.

Cette situation inédite ne devrait toutefois pas durer tant les obstacles s'annoncent nombreux en 2024. L'analyste Ming-Chi Kuo chez TF International Securities, généralement bien renseigné sur les projets d'Apple grâce à l'analyse des chaînes d'approvisionnement, s'attend à une vraie chute des ventes d'iPhone cette année.

Alors que la firme à la pomme est créditée d'un volume d'environ 230 millions d'iPhone écoulés l'an dernier, le volume attendu pour 2024 se limiterait à environ 200 millions d'unités, soit un sévère 15% de recul.

La Chine et les smartphones pliants, deux facteurs limitants

Avec des ventes d'iPhone en Chine, le plus grand marché mobile au monde, en recul de 30 à 40% en ce début d'année, les perspectives ne sont pas bonnes et "Apple pourrait connaître la plus forte baisse parmi les grandes marques de smartphones en 2024", note-t-il.

Le groupe Huawei a fait un retour fracassant sur le marché chinois avec la gamme Mate 60 et devrait continuer de mettre la pression avec la future série Huawei P70 attendue sous peu.

Par ailleurs, l'analyste suggère qu'Apple va commencer à vraiment souffrir de la concurrence des smartphones pliants sur le segment premium. Cette catégorie d'appareils mobiles propose désormais de nombreuses variantes et de les fabricants de smartphones sont toujours plus nombreux à s'y intéresser, rivalisant les iPhone Pro et Pro Max sur le segment haut du marché.

Les nouveaux boutons de l'iPhone 16 ne suffiront visiblement pas à renouveler l'intérêt pour les smartphones d'Apple, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Un contexte plus compliqué

Apple s'attend d'ailleurs à un essoufflement de ses ventes sur le premier semestre 2024 quand Samsung a relevé les siennes de 5 à 10% pour sa série Galaxy S24 grâce à l'atout Galaxy AI.

La firme de Cupertino n'est pas censée venir aux écrans pliables avant plusieurs années, ce qui va permettre à la concurrence de s'y épanouir en mettant en avant des avancées techniques absentes de l'iPhone, et l'on n'attend pas d'évolution sensible du design de l'iPhone avant 2025 au moins.

L'intelligence artificielle générative, qui va s'inviter plus franchement dans les smartphones Android cette année, pourrait aussi un rôle à jouer dans le déclin des ventes d'iPhone, à moins qu'Apple ne parvienne à voler la vedette avec iOS 18, dont il se dit que l'OS mobile s'enrichira sensiblement sur ce point.