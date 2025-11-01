C'est une alerte sanitaire majeure. Le cancer du pancréas, l'un des plus redoutables, est en pleine explosion en France, et frappe de plus en plus jeune. Près de 16 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023. Face à ce constat, un médecin nutritionniste, le Dr Arnaud Cocaul, désigne un coupable : le cadmium, un métal lourd présent dans certains engrais.

Quelle est l'ampleur de cette hausse ?

Les chiffres de l'Institut national du cancer sont formels. On constate une progression d'environ +1,6 % de cas par an chez les hommes depuis 2010, et de +2,1 % chez les femmes sur la même période. Mais c'est chez les jeunes que la courbe est la plus exponentielle.





Le Dr Cocaul est direct : "Il est avéré que le cadmium est responsable de l'explosion des cancers en particulier du cancer du pancréas dans la jeune population française. C'est-à-dire les tranches d'âge de moins de 20 ans", résume le médecin.

Pourquoi les engrais du Maroc sont-ils visés ?

Ce n'est pas un poison anodin. Le cadmium est un métal lourd classé "cancérogène de groupe 1" (avéré) par le Circ. Il s'accumule dans les sols et la population y est exposée via l'alimentation. Le Dr Cocaul établit un lien direct : "Il est avéré que les engrais qui proviennent du Maroc sont contaminés par le cadmium. Il faut absolument arrêter".





Il va plus loin, affirmant que la France a des "accords plus spécifiques" avec le Maroc que ses voisins, ce qui expliquerait le "différentiel des décès" par rapport à l'Allemagne ou aux États-Unis.

Que faut-il faire face à cette menace ?

Face à ce constat, l'appel du médecin est un coup de semonce. Il recommande d' "arrêter ce flux d'approvisionnement des engrais qui proviennent du royaume chérifien vers la France tant que l'on a pas résolu ce problème de contamination".



En attendant, la vigilance est de mise sur l'alimentation, principale voie d'exposition. Le Centre de lutte contre le cancer Léon Berard rappelle les principaux aliments contributeurs :

Pains et produits de panification

Pommes de terre et dérivés

Légumes (surtout à feuilles vertes comme les salades)

Mollusques et crustacés (les plus contaminés)

Céréales (blé, riz)

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le cadmium ?

Le cadmium est un métal lourd. Il est classé comme "toxique cumulatif" par Santé publique France, ce qui signifie que son danger est lié à la dose accumulée dans le corps au fil du temps. Le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) le classe comme "cancérogène de groupe 1", c'est-à-dire que son lien avec le cancer est avéré chez l'homme.

Quels sont les aliments les plus à risque ?

L'exposition se fait principalement par l'alimentation. Les aliments les plus contaminés sont les mollusques et crustacés. D'autres aliments y contribuent fortement en raison de leur place dans notre alimentation : pains, pommes de terre, légumes (notamment à feuilles vertes comme les salades et les choux), et les céréales comme le blé et le riz.

Le cancer du pancréas est-il en hausse uniquement en France ?

Le Dr Cocaul souligne un "différentiel des décès" entre la France et ses voisins comme l'Allemagne ou les États-Unis, qu'il attribue aux accords spécifiques sur les engrais. L'étude précise que la France est le pays européen où la courbe d'explosion chez les jeunes en France est la plus exponentielle.