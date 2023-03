Pour faire passer la réforme des retraites, le gouvernement a finalement choisi le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour tenter de faire le texte de loi sans vote par l'Assemblée Nationale.

Son déclenchement, après plusieurs jours de déni par divers membres du gouvernement, a relancé la colère des manifestants qui ont multiplié les actions de protestation depuis la fin de la semaine dernière et durant le week-end.

Grève dans les raffineries

Les raffineries de pétrole ne sont pas épargnées et certains sites ont été arrêtés ou en fonctionnement réduit. Cela conduit à des ruptures partielles ou totales de la disponibilité des carburants dans les stations-service les plus prisées (généralement les moins chères).

Il n'y a pas encore de pénurie et les ruptures d'appprovisionnement concernent environ 8% des stations-service au niveau national mais les premières files d'attente ont commencé à se constituer, rappelant les mauvais souvenirs de la situation de fin 2022.

La situation est cependant disparate et certaines régions (Ile-de-France, PACA sont beaucoup touchées que d'autres. Dans les Bouches-du-Rhône, les ruptures d'approvisionnement concernent déjà la moitié des stations-service, et 40% dans le Gard, ce qui rend les difficultés nettement plus visibles et renforce les inquiétudes.

Pas de pénurie mais des effets de surconsommation

Les ruptures d'approvisionnement sont surtout dues à la surconsommation liée aux pleins de sécurité et au fait que les stations n'ont pas été livrées durant une partie du week-end.

Face à la problématique des pleins de précaution qui génèrent une surconsommation aux stations-service, certains départements comme le Vaucluse imposent dès à présent une limite à l'achat de carburant (30 litres maximum) courant jusqu'à la fin de la semaine.

Si les raffineries sont globalement à l'arrêt, les 200 dépôts pétroliers français sont pleins et vont permettre de réalimenter les stations-service régulièrement ces prochains jours.

Pour savoir si les stations-service ont du stock de carburant (essence, diesel, e85, GPL...) à proximité, on pourra se tourner vers le site Le prix des carburants du gouvernement ou bien sur penurie.mon-essence.fr (et les applications mobiles correspondantes) avec des actualisations régulières.